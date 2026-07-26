Fuegos forestales
Un vídeo capta el origen del gran incendio de Castellón se ve a un hombre saliendo del lugar corriendo
Fuentes municipales apuntan a la intencionalidad del incendio, que se inició en el mismo lugar que otro conato previo hace unos días
Pablo Ramón Ochoa
Un vídeo grabado por vecinos de la Vall d’Uixó (Castellón) muestra el origen del grave incendio forestal que afecta a multitud de pueblos en la provincia de Castellón. La grabación ha corrido por redes, y el concejal de Medio Ambiente de la Vall, Marc Seguer, ha afirmado a Mediterráneo que las imágenes pertenecen al lugar del inicio del segundo fuego de la mañana, que a la postre ha sido el que ha devenido en el enorme incendio forestal.
El vídeo muestra apenas unos matojos y un par de algarrobos incendiados. En un momento dado, una persona, aparentemente un hombre vestido con una camiseta blanca, sale corriendo del lugar.
Se desconoce quién es esta persona y su paradero y posible relación con ese fuego. Lo que fuentes oficiales municipales sí indican es que existen sospechas de que el incendio ha sido provocado, puesto que hace unos días se originó otro incendio en el mismo sitio (exactamente el mismo sitio) que el primero de los incendios que han comenzado hoy en el Carbonaire.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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