Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 730 días en las bajas: "Una demora inaudita"

Los médicos inspectores de la Seguridad Social, que llevan meses de movilizaciones por sus condiciones de trabajo, vuelven este lunes el colapso del sistema de Incapacidad Temporal (IT). Desde SIMEDISS, el sindicato que representa al colectivo, su secretaria general, Silvia Ledo, señala a EL PERIÓDICO que siguen "luchando en defensa de todos, mientras el sistema cada vez va más a la deriva: superamos los 730 días en la primera valoración de incapacidad y vemos las solicitudes de valoración de incapacidad permanente (IP), a instancia de parte, con una demora inaudita de más de medio año cuando siempre se ha citado en menos de un mes".

Este lunes, como vienen haciendo cada día 27 a lo largo de los últimos meses, los médicos inspectores vuelven a la huelga convocados por SIMEDISS. Critican que esas demoras tienen una "repercusión muy grave sobre todo para el ciudadano enfermo en situación de vulnerabilidad económica, que no está en activo o que no cobra ninguna prestación económica".

Medidas resolutivas

El sindicato vuelve a poner sobre la mesa sus condiciones laborales: son muy pocos -unos 478 médicos en toda España- para la carga de trabajo que tienen. Se quejan de que se está "priorizando, cada día más, la valoración médica no presencial exenta de rigor pretendiendo con ello equiparar el acto médico a un simple acto administrativo, lo que supone una indefensión absoluta para el ciudadano y para nuestro colectivo".

"En vez de adoptar medidas resolutivas y establecer estrategias de solución permanente que puedan revertir la situación, se han ido tomando decisiones arbitrarias e irresponsables que cada vez han ido vulnerando más derechos de este colectivo y de la ciudadanía a la que nos debemos, alcanzando a fecha actual una situación que hace inviable el poder trabajar a este colectivo con rigor y dentro de la legalidad, deteriorándose la gestión hasta el colapso actual", señalaba SIMEDISS en una carta dirigida a titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Movilizaciones

La Administración, señalaba recientemente Silvia Ledo a este periódico, debe dotar de medios humanos y técnicos al Sistema Nacional de Salud para tratar "en tiempo y forma las diferentes patologías".

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Además, "debe dotar de médicos y medios a la Inspección para control de la situación de IT, así como supervisar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas y debe dotar de plazas MIR suficientes la especialidad de Medicina del Trabajo para facilitar el cumplimiento de la ley".