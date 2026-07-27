Los neonazis irrumpen en la manifestación contra la mezquita de Sevilla: la Policía Nacional se despliega en el Polígono Sur

Un grupo de neonazis ha irrumpido en la manifestación convocada este miércoles por la tarde contra el proyecto de la mezquita de Sevilla. La concentración ha reunido a medio centenar de personas, entre las que se encontraban miembros de Núcleo Nacional y los tres concejales de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, la parlamentaria andaluza Cristina Peláez y el portavoz de este partido en la cámara autonómica, Javier Cortés. Una reunión que persigue frenar un proyecto que la Comisión Ejecutiva de Urbanismo prevé aprobar este martes, después de que los técnicos municipales volvieran a comprobar su legalidad.

Para evitar cualquier escalada de tensión, hasta tres furgones de la Policía Nacional se han trasladado hasta la calle Victoria Domínguez Cerrato, donde se plantea levantar el centro cultural islámico y se ha celebrado la manifestación. Según fuentes consultadas por El Correo de Andalucía, hasta el momento no se han producido detenciones ni identificaciones vinculadas a la concentración.

Concentración este lunes contra la Mezquita en Sevilla. / El Correo

Prevista su aprobación este martes

Esta concentración se desarrolla a horas de que la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo celebre una sesión en la que previsiblemente se dará luz verde a la licencia de obras para construir el edificio. Todo ello ha generado tensiones entre el Gobierno municipal, del PP, y su principal socio, Vox.

"¡No permitas que islamicen nuestros barrios! Firma contra la creación de la gran mezquita del Polígono Sur de Sevilla que promueve el bipartidismo", piden desde Vox en la plataforma web habilitada para la campaña contra la Mezquita. "Firma en defensa de nuestra identidad y raíces frente a quienes quieren diluirla. ¡No a la mezquita de Sevilla!", subrayan desde este partido.

Un centro cultural, un minarete y una mezquita

En concreto, la Fundación Mezquita de Sevilla ha pagado "800.000 euros más IVA" por un descampado de 2.848 m² situado en la avenida Victoria Domínguez Cerrato, según detallan desde la promotora. Y se lo compró precisamente a una congregación religiosa: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como la de los mormones. Ahí, en el número 1 de esta calle, pretenden construir una mezquita, un minarete y un edificio cultural, todo diseñado por el prestigioso arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra.

Policía Nacional desplegada en la zona este lunes. / El Correo

Por un lado, el edificio cultural "se desarrolla en varias plantas, organizando un programa complejo que incluye espacios polivalentes, áreas docentes, biblioteca, zonas de trabajo compartido, espacios expositivos y servicios asociados". Por el otro, la mezquita se vincula a un patio propio, "desde el cual se accede a los espacios de abluciones y a la sala de oración". "Este espacio principal se concibe como un recinto diáfano, de elevada calidad espacial, en el que la luz natural juega un papel determinante", según el proyecto arquitectónico, firmado el pasado abril.

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Además de estos dos espacios, la propuesta de Vázquez Consuegra contempla edificar también un minarete de 30 metros de altura. Este alminar "constituye asimismo un elemento simbólico y funcional propio de la tipología arquitectónica islámica, que actúa como referencia identificadora del conjunto y contribuye a su lectura como Centro Cultural Islámico dentro del espacio urbano".

Fuente: El Correo de Andalucía