Consulta la portada correspondiente al día 29 de julio de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Gran despliegue de bomberos en pleno centro de Cáceres para rescatar a una mujer en su vivienda
- El humo de los grandes incendios de Ávila y Madrid llega a Cáceres y deja una intensa capa sobre la ciudad
- El SES recomienda el uso de mascarilla en Extremadura por el humo de los grandes incendios
- La Ronda Sur de Cáceres es una realidad: abre al tráfico la nueva vía que conecta el ferial con la carretera de Miajadas
- Espectacular incendio de un camión en la A-66 cerca de Cáceres
- El Café-Bar Javi'er cierra tras casi 23 años en Plasencia: 'Ahora toca vivir un poco
- Plasencia activa la cuenta atrás para derribar un edificio y liberar más muralla
- Venir a trabajar no me supone un esfuerzo, sino una satisfacción': el dilema entre jubilarse y seguir en activo en Cáceres