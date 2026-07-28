Nacen los Premios a la Transformación Social Prensa Ibérica-Fundación 'la Caixa'

Los Premios de Transformación Social Prensa Ibérica–Fundación 'la Caixa' celebran su primera edición con el objetivo de reconocer, dar visibilidad y contribuir a la difusión de iniciativas sociales desarrolladas en España que destaquen por su capacidad para generar un impacto positivo, sostenible y medible en las personas, las comunidades y el conjunto de la sociedad.

Impulsados por Prensa Ibérica y la Fundación 'la Caixa', estos galardones quieren poner en valor proyectos innovadores que favorezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo, así como promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre el Tercer Sector, las administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía.

Invitamos a entidades y organizaciones de todo el territorio nacional a presentar sus candidaturas y a compartir iniciativas capaces de inspirar, transformar y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.