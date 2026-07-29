La terapeuta de los Andic estuvo en Barcelona dos semanas antes de la caída mortal de Isak Andic

Trece días antes de que muriera Isak Andic en la ruta de Collbató (Barcelona), su terapeuta visitó la montaña junto a su antigua colaboradora, la mujer inglesa que semanas atrás declaró ante los Mossos d’Esquadra que había buscado una "ruta extrema" para Jonathan Andic en el marco de su "terapia de confrontación". Según ha podido saber este diario, la visita se produjo el 1 de diciembre de 2024: “La única vez que Lüderwaldt ha estado en la zona de Collbató fue porque se había programado otra ruta, propuesta por la intérprete, para un paseo terapéutico que, tras la tragedia, no se llegó a realizar”. Los abogados que asesoran a la terapeuta explican que la excursión estaba programada para otra familia y que no se trata exactamente del mismo camino en el que tuvo lugar la caída mortal.

El 14 de diciembre de 2024, Isak Andic y su hijo, Jonathan, acusado del homicidio de su padre, hicieron la ruta de Collbató y, a los pocos minutos de iniciar el recorrido, se produjo la caída. Según la declaración de la exayudante de la terapeuta, fue entonces cuando Lüderwaldt contactó con ella para decirle que ya no harían más excursiones de este tipo: "No sea que la próxima sea yo", escribió en un mensaje que obra en poder de la Unidad de Investigación de los Mossos de Martorell, después de que la exayudante entregara el contenido de su teléfono a la policía catalana.

Según los abogados que asesoran a la psicoanalista, esta ya declaró en el juzgado haber estado en Collbató y se refirió a su ayudante como la persona que se encargaba de buscar enclaves en la montaña para realizar rutas en el marco de sus terapias. A la pregunta de si estuvo en el camino por el que pasearon los Andic el 14 de diciembre de 2024, la terapeuta, explican sus asesores legales, afirmó "desconocer" por dónde habían caminado padre e hijo, y mantuvo que ella "nunca" había estado en el lugar exacto de los hechos.

Colaboraciones esporádicas

La relación entre Lüderwaldt y la mujer inglesa, que también trabaja como traductora, era de carácter profesional y se limitaba a colaboraciones puntuales. Según declaró a los Mossos d’Esquadra el 29 de junio y el 6 de julio, la ayudante llevaba tiempo queriendo “colaborar con la justicia”. En su declaración explicó que ella había acompañado a Jonathan, acusado del homicidio de su padre, una vez a Collbató justo una semana antes de la caída. La intérprete acudió a la montaña en dos ocasiones –el 1 y 7 de diciembre de 2024–, pero solo esta segunda vez lo hizo junto a Jonathan.

Según se desprende de la declaración de la ayudante ante la policía, la terapeuta de los Andic le derivaba clientes para que mejoraran su conocimiento del inglés y, solo de manera excepcional, para que buscara rutas y excursiones en las que poder llevar a cabo sus polémicas técnicas de “confrontación”, en el marco de las cuales los clientes 'confrontan' sus conflictos de forma vivencial.

Precisamente, así definía el abogado de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, los mensajes de la terapia de Lüderwaldt, en los que se hablaba de la "muerte del padre", en su recurso al auto de prisión: “Los 'mails' y whatsApps analizados se expresan en un contexto clínico de una terapia psicoanalítica fuertemente directiva en que se potencia por parte del terapeuta cierta confrontación de acción y reacción para encontrar el crecimiento”.

Sin relación

Lüderwaldt es una psicoanalista de origen ecuatoriano-alemán sin titulación en España. Sus asesores legales afirman que no necesita titulación porque ejerce de mediadora familiar. De hecho, una clienta de la psicoanalista ha explicado a este diario que suele mediar en conflictos familiares, en los que trata a distintos miembros de una familia. "Es dura y profesional”, afirma esta clienta.

Por su parte, la mujer inglesa, que trabaja de intérprete 'freelance' para diferentes despachos de Barcelona, ha manifestado que lleva “un año sin dormir” desde que conoció los hechos y que actualmente no guarda relación con la terapeuta.

Giro en la investigación

La figura de la ayudante de Lüderwaldt no había aparecido en escena hasta ahora y puede dar un giro a la investigación, ya que ha comprometido la posición del acusado, quien nunca explicó –según la defensa porque no se le preguntó– que había acudido al lugar de los hechos acompañado. De hecho, afirmó que conocía el sendero por las referencias de algunas amistades. Otro aspecto clave de la declaración de la nueva testigo es que, según ella, Jonathan le explicó que llevaría al sendero a una sobrina "como forma de regalo" y nunca mencionó que se dispusiera a ir con su padre.

Noticias relacionadas

De igual manera, los mensajes que compartió con la terapeuta, en los que esta última le pedía que buscara para Jonathan una ruta para que se pusiera en "situaciones extremas", "al borde del precipicio", también pueden resultar comprometedores para Lüderwaldt.