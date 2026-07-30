Consulta la portada correspondiente al día 31 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La singular pieza de 34 toneladas que da la bienvenida a la nueva Ronda Sur de Cáceres
- Dos octogenarios, tres dientes perdidos y un cabezazo: la insólita pelea del parque del Príncipe de Cáceres que llegó a juicio
- Susto en la calle Obispo Jesús Domínguez de Cáceres por un tirón de bolso a plena luz del día: la víctima es una mujer con andador
- Se atreven con las personas mayores': indignación vecinal tras el robo a una mujer con andador en el centro de Cáceres
- Despliegue policial en Ronda del Carmen de Cáceres por una vivienda okupada
- Extremadura incorporará dos helicópteros sanitarios capaces de volar con más de 40 grados
- Los vendedores ambulantes de Extremadura podrán mantener su licencia 15 años y traspasarla sin justificar el motivo
- Los requisitos para acceder a la subvención de 35.000 euros que acaba de lanzar el Ayuntamiento de Cáceres