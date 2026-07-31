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Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio en la provincia de Zamora arrasa ya más de 11.000 hectáreas

Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle (Zamora), que ya ha causado la evacuación de 14 localidades y ha arrasado cerca de 11.000 hectáreas y mantiene un perímetro de 75 kilómetros

Pedro Sánchez: "Hemos dejado atrás la emergencia nacional en Ávila y Madrid", mientras que Sara Aagesen ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

El incendio de Vall d'Uixó (Castellón) mantiene su perímetro y afronta una noche "crítica"

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Imágenes del incendio forestal de Zamora

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GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle / Cedidas/Francisco Marcos

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio en Fermoselle (Zamora) continúa descontrolado tras una noche en la que ha habido que evacuar dos nuevas poblaciones, Villar del Buey y Pasariegos, que se suman a las doce localidades ya desalojadas. El operativo concentra sus esfuerzos en impedir que las llamas alcancen los cañones del Tormes y del Duero, mientras refuerza el dispositivo ante la previsión de fuertes rachas de viento durante la tarde.

La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

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Mapa de incendios en España.

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Fuente: El Periódico

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