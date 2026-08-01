Consulta la portada correspondiente al día 2 de agosto de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  1. El incendio de Tornavacas se encuentra 'en vías de estabilización' y los medios continúan trabajando en la zona
  2. Muere Manuel Márquez, el histórico comerciante de Cáceres que convirtió su papelería de San Antón en la casa de varias generaciones
  3. Evacuados 57 trabajadores de la planta embotelladora de agua de Herrera del Duque por un incendio forestal
  4. El eclipse del 12 de agosto en Extremadura: dónde se podrá ver
  5. Cáceres recibe el tramo de la N-630 que desbloquea el nuevo parque comercial entre Carrefour y Leroy Merlin
  6. Una mujer muere y seis personas resultan heridas en un accidente de tráfico cerca de Rosalejo
  7. Charca Musia denuncia la salida de tierra hacia la nueva Ronda Sur de Cáceres: 'Nos estamos comiendo el polvo
  8. Los docentes extremeños ya pueden consultar su destino definitivo para el curso 2026/27

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El Extremadura supera al Zafra con tanto de Gio Zarfino (0-1)

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El fuego entra en el casco urbano de Casas de Millán y afecta a viviendas: "Las llamas están a dos metros de mi casa"

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Elena Manzano, presidenta del PP de Cáceres: "Hay mucha gente del Partido Popular que aún no sabe que lo es"

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Un gol de Benji da el triunfo al Coria ante el Ávila

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Fallece un motorista de 51 años en un accidente cerca de Villamiel

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Vídeo | Entrevista a Ángel Martín Chapinal, párroco de Cáceres

Vídeo | La Guardia Civil y Cruz Roja ayudan en la evacuación de Casas de Millán y Grimaldo

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