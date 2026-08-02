Consulta la portada correspondiente al día 3 de agosto de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Evacúan a 800 personas de Casas de Millán y Grimaldo por el incendio forestal: 'Las llamas ya están aquí
- Muere un hombre de 46 años y dos jóvenes resultan heridos en una salida de vía cerca de Hervás
- La Policía Local de Malpartida de Plasencia lanza un llamamiento a la colaboración ciudadana contra la oleada de robos
- Toño Pérez: 'Quiero desmontar el mito de que en Extremadura el calor es insoportable
- El fuego entra en el casco urbano de Casas de Millán y afecta a viviendas: 'Las llamas están a dos metros de mi casa
- Un bombero sufre quemaduras al extinguir un incendio cerca de Granja de Torrehermosa
- Fotogalería | Las imágenes del incendio de Casas de Millán, que ha obligado a evacuar a 800 personas
- Un vehículo averiado provoca el incendio póximo a la Reserva de Caza de Cíjara