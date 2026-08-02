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Rescate

La Guardia Civil rescata en Jaén a un hombre atrapado dos días en el cauce de un arroyo

El varón de 67 años sufrió una caída al interior del cauce e intentó salir del lugar recorriendo cinco kilómetros, pero las contusiones, el agotamiento y las altas temperaturas acabaron por dejarlo inmovilizado a unos 200 metros de la población

Imagen de un agente y un coche de la Guardia Civil.

Imagen de un agente y un coche de la Guardia Civil. / EP

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EFE

Jaén

Un vecino de Arroyo del Ojanco (Jaén), de 67 años, ha sido rescatado por la Guardia Civil después de permanecer más de dos días atrapado en el cauce de un arroyo al que cayó de forma accidental mientras paseaba por las inmediaciones del municipio.

Según ha informado la Guardia Civil, el hombre salió a caminar durante la tarde del pasado jueves cuando sufrió una caída al interior del cauce, en un punto situado varios kilómetros aguas arriba del lugar donde finalmente fue localizado.

La configuración del terreno, con taludes de difícil acceso, le impidió abandonar el arroyo por sus propios medios, según ha explicado en un comunicado.

Durante la jornada del viernes intentó salir del lugar recorriendo aproximadamente cinco kilómetros por el interior del cauce en dirección al casco urbano, con la esperanza de encontrar una zona accesible.

Sin embargo, las contusiones sufridas en la caída, el progresivo agotamiento y las altas temperaturas acabaron por dejarlo inmovilizado a unos 200 metros de la población.

Aviso de un vecino

La situación cambió sobre las 21.00 horas del sábado, cuando un vecino que paseaba por la zona escuchó sus peticiones de auxilio y dio aviso a la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla del puesto de Beas de Segura, cuyos agentes encontraron al hombre desorientado, muy debilitado y con múltiples contusiones. La extracción resultó especialmente complicada debido a la dificultad del terreno.

Para poner a salvo a la víctima, los guardias civiles contaron con la colaboración de varios vecinos de Arroyo del Ojanco, que ayudaron a improvisar un sistema de elevación mediante cuerdas y un manto utilizado habitualmente durante la recolección de la aceituna.

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Una vez rescatado, el vecino fue atendido en el lugar y trasladado posteriormente al Hospital de Alta Resolución de la Sierra de Segura donde recibió asistencia médica por las lesiones sufridas durante los más de dos días que permaneció atrapado.

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