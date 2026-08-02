Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Estabilizados los incendios en la Vall d'Uixó y Zamora

Pedro Sánchez: "Hemos dejado atrás la emergencia nacional en Ávila y Madrid", mientras que Sara Aagesen ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

El fuego de Castellón ha calcinado 9.568 hectáreas

Así se ven las zonas quemadas por los incendios del centro de España desde el aire

Así se ven las zonas quemadas por los incendios del centro de España desde el aire

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha acordado levantar a lo largo de la mañana de este viernes los confinamientos de Fermoselle y Fariza y los desalojos de doce de los catorce pueblos que fueron evacuados el pasado miércoles por el fuego. Únicamente se mantendrán vigentes las evacuaciones de Pinilla de Fermoselle y de Mámones, donde la orografía del terreno no permite el trabajo eficaz de los medios terrestres y eso impide por el momento la vuelta a casa de sus habitantes, según han indicado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quedado estabilizado tras una semana de intensa lucha contra las llamas. La mejora de la situación permite el regreso a sus hogares de los vecinos de Artana y Eslida, los últimos municipios que permanecían evacuados. Pese al avance, el operativo mantiene la vigilancia ante posibles rebrotes y recuerda que el incendio sigue sin estar controlado ni extinguido.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Evacúan a 800 personas de Casas de Millán y Grimaldo por el incendio forestal: 'Las llamas ya están aquí
  2. Muere un hombre de 46 años y dos jóvenes resultan heridos en una salida de vía cerca de Hervás
  3. Toño Pérez: 'Quiero desmontar el mito de que en Extremadura el calor es insoportable
  4. El fuego entra en el casco urbano de Casas de Millán y afecta a viviendas: 'Las llamas están a dos metros de mi casa
  5. Un bombero sufre quemaduras al extinguir un incendio cerca de Granja de Torrehermosa
  6. Un vehículo averiado provoca el incendio póximo a la Reserva de Caza de Cíjara
  7. La Policía Local de Malpartida de Plasencia lanza un llamamiento a la colaboración ciudadana contra la oleada de robos
  8. El eclipse del 12 de agosto en Extremadura: dónde se podrá ver

El incendio está perimetrado en un 70% y se levantan las evacuaciones de Casas de Millán y Grimaldo

El incendio está perimetrado en un 70% y se levantan las evacuaciones de Casas de Millán y Grimaldo

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Monroy enciende las parrillas para estrenar su primer gran festival gastronómico

Monroy enciende las parrillas para estrenar su primer gran festival gastronómico

El incendio de Casas de Millán "pierde fuerza" pero continúa activo y obliga a suspender los trenes entre Monfragüe y Cáceres

El incendio de Casas de Millán "pierde fuerza" pero continúa activo y obliga a suspender los trenes entre Monfragüe y Cáceres

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

Directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Los municipios de La Raya renuevan el reconocimiento de la frontera compartida

Los municipios de La Raya renuevan el reconocimiento de la frontera compartida
Tracking Pixel Contents