Semana de calor y tormentas en España: la Aemet advierte de unos "días de contrastes" pero "sin temperaturas extremas" a la vista

Tras unas semanas marcadas por las temperaturas extremas y la llegada de hasta cuatro olas de calor en apenas dos meses, España afronta ahora una semana de contrastes. Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el calor y las tormentas serán los protagonistas de los próximos días. Los modelos apuntan a que las temperaturas seguirán siendo elevadas pero, a diferencia de lo observado en las últimas semanas, serán "más acordes con la época del año" y sin dar lugar a "episodios de calor extremo". También se espera un aumento de la inestabilidad atmosférica que dará lugar a chubascos y tormentas, especialmente en el norte y el este peninsular, que en algunos momentos podrán ser fuertes e ir acompañados de granizo. De ahí que, según afirman los expertos, nos adentramos en una semana de contrastes.

Este lunes las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la península, con valores entre 4 y 5 grados inferiores a los del domingo en muchas zonas y, con ello, se dará por concluída la ola de calor que nos acompañaba desde mediados de la semana pasada. A pesar de ello, afirman los expertos, el riesgo de incendios seguirá siendo muy alto o extremo en buena parte del territorio por lo que se recomienda seguir extremando precauciones. El calor continuará siendo intenso en el sureste peninsular y Baleares, donde se alcanzarán entre 38 y 40 grados. La llegada de un frente dejará lluvias en Galicia y áreas próximas. Por la tarde crecerán chubascos y tormentas en el nordeste peninsular, que podrán ser localmente fuertes en el Bajo Ebro y la provincia de Lleida, sin descartarse también en otros puntos de Catalunya y Aragón.

El martes comenzará con un descenso de las temperaturas mínimas en el interior peninsular. En cambio, en el litoral mediterráneo la madrugada será muy cálida y, en algunos puntos, los termómetros podrían no bajar de los 25 grados, dando lugar a una noche tórrida. Durante el día las temperaturas máximas volverán a ascender, especialmente en el interior oriental de la península. Se superarán los 35 grados en la depresión del Ebro, el sureste peninsular, el valle del Guadalquivir y Mallorca. Las tormentas volverán a afectar al nordeste, con mayor probabilidad en Aragón, Catalunya y el norte de la Comunidad Valenciana, donde podrían ser fuertes y acompañarse de granizo.

Incertidumbre en la predicción

El miércoles continuará el ascenso de las temperaturas en buena parte la península. Los pronósticos apuntan a que se superarán los 36 grados en amplias zonas del este, centro y sur, así como en Mallorca. La atmósfera será algo más estable que en jornadas anteriores, aunque todo apunta a que volverán a desarrollarse tormentas en el nordeste, especialmente en el entorno de los Pirineos y el Sistema Ibérico, donde podrán ser localmente fuertes y con granizo.

A partir del jueves aumenta la incertidumbre en la previsión, aunque los modelos apuntan a la llegada de vientos del norte. Si este escenario se confirma, las temperaturas descenderán de forma notable en el norte peninsular, donde además se producirán lluvias persistentes en el Cantábrico y los Pirineos, localmente fuertes y acompañadas de tormenta. También seguirán formándose tormentas vespertinas en el nordeste, los Pirineos, el Sistema Ibérico y zonas cercanas. El descenso térmico será significativo en el norte, con ciudades como A Coruña, Oviedo, Burgos, Bilbao, Vitoria o Pamplona por debajo de los 25 grados. En contraste, el calor se intensificará en el centro, el sur y el suroeste peninsular, donde se superarán los 36 grados de forma generalizada y se alcanzarán entre 38 y 40 grados en el valle del Guadalquivir.

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La llegada de un frente y el aumento de la inestabilidad atmosférica traerán consigo chubascos y tormentas, con posibilidad de granizo en varias comunidades

De cara al viernes y al próximo fin de semana aumenta la incertidumbre. Algunos modelos apuntan a una recuperación de las temperaturas en el norte y a una subida que posteriormente podría extenderse al resto de la península. Otros, en cambio, mantienen un escenario con pocos cambios. En cualquier caso, continuará haciendo calor, aunque todavía no puede precisarse la intensidad que alcanzarán las temperaturas. El tiempo tenderá a estabilizarse y las tormentas quedarían previsiblemente restringidas al entorno de los Pirineos y, de forma más aislada, a algunos puntos de Catalunya, donde aún podrían ser localmente fuertes.