El Gobierno activa esta semana un comité especial para evaluar el riesgo de incendio y mal tiempo en la franja del eclipse

Faltan menos de 10 días para el "eclipse del siglo" y los preparativos avanzan ya a ritmo acelerado. Según ha podido saber este diario, el Gobierno desplegará a partir del jueves un comité especial para evaluar el riesgo de incendio y mal tiempo en la franja del eclipse. La iniciativa tomará el nombre de Unidad de Valoración de Riesgos (UVR), tiene previsto activarse a partir desde el día 6 de agosto con el encargo de emitir informes periódicos evaluando el riesgo de fuegos forestales en las zonas donde se espera una mayor movilización para ver el eclipse, así como previsiones meteorológicas actualizadas para conocer el riesgo de nubes y mal tiempo en la franja de totalidad durante los momentos claves de este fenómeno. Parte de este trabajo estará liderado por los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pero también contará con la participación de otros expertos.

El Gobierno tiene previsto activar el próximo 6 de agosto la Unidad de Valoración de Riesgos para informar sobre incendios y posibilidad de nubes durante el fenómeno astronómico

El objetivo será facilitar a la ciudadanía información clave para organizar sus desplazamientos, evitar las zonas donde la nubosidad impida ver el fenómeno o aquellos territorios con limitación de acceso debido al peligro de los incendios forestales. También se prestará especial atención al riesgo de temperaturas extremas, ya que el eclipse obligará a millones de personas a desplazarse al aire libre justo en uno de los periodos más cálidos del año.Por el momento, según apuntan las primeras pedicciones, en los próximos días el riesgo de incendios seguirá en valores entre "muy altos" y "extremos" en gran parte del territorio. En cuanto a temperaturas, los modelos europeos apuntan a que las temperaturas estarán hasta 3 grados por encima de lo habitual en toda España pero sin ola de calor ni valores extremos a la vista. En cuanto a las lluvias, al menos por ahora, no hay indicios claros sobre si lloverá o no durante la semana del eclipse, pero habrá que esperar a que se acerque la fecha para reevaluar la situación.

Fuentes cercanas a la organización confirman a EL PERIÓDICO que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) también ha preparado una guía con recomendaciones para el cuidado del entorno natural en previsión de que millones de personas se desplazarán hacia este tipo de espacios para ver el eclipse. Entre las recomendaciones destaca una prohibición explícita de encender fuego en áreas forestales ("incluso un pequeño foco puede desencadenar un incendio de grandes dimensiones"), así como no aparcar sobre vegetación seca (ya que "componentes calientes del vehículo, como el catalizador, pueden iniciar un incendio"), evitar saturar zonas frágiles o ecológicamente sensibles, no dejar residuos en la naturaleza, no invadir fincas o terrenos agrícolas y evitar perturbaciones en fauna local ("la presencia masiva de público provoca alteraciones bruscas en animales, especialmente aves, durante el cambio repentino de luz, por lo que se recomienda mantener un comportamiento respetuoso para reducir el estrés en la fauna").

Probabilidad de nubes

Hace dos meses, la Agencia Estatal de Meteorología ya publicó un análisis histórico para entender cuáles son las zonas con más o menos probabilidades de nubosidad para el 12 de agosto. El trabajo, basado en más 16 años de datos, indica que en gran parte de las zonas con mejor visibilidad del eclipse hay grandes probabilidades de que haga buen tiempo pero, aun así, en algunos puntos se baraja entre un 30 y un 50% de probabilidades de nubes durante los momentos críticos del eclipse.

La franja cantábrica, por ejemplo, aparece como la zona de mayor frecuencia de nubosidad para las fechas del eclipse, especialmente en el litoral norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. En Catalunya, la probabilidad de cielos despejados para el 12 de agosto oscila entre el 30% y el 65% entre Tarragona y Lleida. Gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro muestran frecuencias de entre el 50 y el 70% de que el cielo esté poco nuboso o despejado para el día 12 de agosto.

Noticias relacionadas

Los meteorólogos afirman que en buena parte de la franja de totalidad del eclipse "el tiempo veraniego suele ser relativamente estable" pero que, aun así, habrá que prestar atención, ya que "podrían aparecer nubes de evolución durante la tarde". Esto es especialmente importante cara al evento de este 12 de agosto ya que, a diferencia de otros eclipses, justo este tendrá lugar durante el atardecer y se situará muy cerca del horizonte, por lo que habrá que vigilar la aparición de nubes bajas que se forman a finales de día y que, eventualmente, podrían impedir la visibilidad completa de este fenómeno. Según explica Josep Masalles, el mayor 'cazador de eclipses' de España y de Europa, quien ha conseguido avistar más de 43 eclipses solares en todo el mundo, el principal consejo para ver un eclipse es preparar muy bien la logística y los desplazamientos. "Yo siempre tengo un plan A, B y C, por si la meteorología obliga a desplazarse dentro de la franja de totalidad", explicaba en una conversación con este diario.