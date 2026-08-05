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Consulta la portada correspondiente al día 06 de agosto de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  1. Cinco días de luto oficial en Villanueva de la Sierra por la muerte de la joven Ainara, trabajadora de la residencia de mayores
  2. Declarado insolvente el policía condenado por la muerte del preso fugado en Cáceres
  3. La ITV de Capellanías de Cáceres cambia de ubicación cuatro meses después de su apertura
  4. Licencias de caza y pesca, ITV o canon del agua: las tasas que vuelven a estar bonificadas en Extremadura
  5. Detienen al conductor que huyó tras el accidente mortal del panadero de Eljas y casi cuadruplicaba la tasa de alcohol
  6. El eclipse cubrirá el 97% del Sol en Extremadura: cuándo verlo y cómo protegerse
  7. La organización del Festival de Guitarra de Coria critica la actitud de Miguel Ríos durante el concierto del sábado
  8. No podemos vivir así': la odisea de una comunidad de octogenarios atrapada en un edificio sin ascensor en Cáceres

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El Cacereño se lleva su trofeo con un golazo de falta de Runy

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Sorteo Bonoloto del miércoles 5 de agosto de 2026

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