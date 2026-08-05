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Última hora de los incendios en España, en directo | Madrid declara en extinción los fuegos de la Sierra Oeste

El Gobierno ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

Se reactiva el incendio forestal de Burgohondo (Ávila)

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Javier Vendrell Camacho

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La Comunidad de Madrid ha dado este martes por controlado el fuego de la Sierra Oeste de la región, al tiempo que se mantienen los trabajos en los incendios de Castellón, Lleida, Guadalajara, El Bierzo (León) y Ávila, donde tardará al menos un mes en darse por extinguido.

El descenso térmico generalizado ha favorecido hoy la lucha contra las llamas en varios puntos del país, aunque la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado en sus redes de que los niveles de peligro "son muy altos en gran parte del norte, este y centro peninsular" y habla de "peligro extremo" en las comunidades mediterráneas, sur de Andalucía e islas canarias más montañosas.

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Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

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