Canarias
La actividad anómala del Teide obliga a realizar reuniones de seguimiento cada tres meses
El Gobierno insular reúne a los científicos para evaluar la situación del volcán, que desde febrero ha sufrido 10 enjambres
Verónica Pavés
Las últimas vibraciones del Teide obligan al Gobierno de Canarias a reunirse con los científicos de manera más periódica. A partir de ahora, el Ejecutivo hará un seguimiento más estrecho que obligará a realizar encuentros cada tres meses. "Es importante hacer seguimiento, aunque de momento no sea preocupante", insistió Itahiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El Gobierno de Canarias ha reunido este jueves a los científicos del Pevolca para debatir sobre la actividad sismovolcánica de Tenerife que, en los últimos seis meses ha registrado un total de 10 enjambres pero que, por lo pronto, no es indicativo de una erupción a medio o largo plazo (en semanas o meses).
Los científicos insisten en qué los movimientos que se están detectando bajo las Cañadas del Teide entran dentro de la normalidad volcánica y, de hecho, otros muchos volcanes en el mundo lo hacen de manera habitual.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
- Cinco días de luto oficial en Villanueva de la Sierra por la muerte de la joven Ainara, trabajadora de la residencia de mayores
- Los mejores lugares de Cáceres para ver el eclipse de Sol y cómo planificarse
- Muere María Fernández Garrido, concejal de Deportes e Igualdad de Navaconcejo, tras una larga lucha contra el cáncer
- EEUU deniega el visado de trabajo al cantautor Pedro Pastor y le obliga a cancelar su gira
- Ordóñez pide que las instituciones compren al Cacereño el Príncipe Felipe: 'Tener un estadio es un lastre
- Dos piscinas, gimnasio, 80 aparcamientos y ocho millones de inversión: las claves del nuevo complejo deportivo de Nuevo Cáceres
- Muere Felipe Romero, diputado cacereño que contribuyó a alumbrar la Constitución y la autonomía extremeña
- El eclipse cubrirá el 97% del Sol en Extremadura: cuándo verlo y cómo protegerse