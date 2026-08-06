Consulta la portada correspondiente al día 7 de agosto de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Cinco días de luto oficial en Villanueva de la Sierra por la muerte de la joven Ainara, trabajadora de la residencia de mayores
- Los mejores lugares de Cáceres para ver el eclipse de Sol y cómo planificarse
- Muere María Fernández Garrido, concejal de Deportes e Igualdad de Navaconcejo, tras una larga lucha contra el cáncer
- EEUU deniega el visado de trabajo al cantautor Pedro Pastor y le obliga a cancelar su gira
- Ordóñez pide que las instituciones compren al Cacereño el Príncipe Felipe: 'Tener un estadio es un lastre
- Dos piscinas, gimnasio, 80 aparcamientos y ocho millones de inversión: las claves del nuevo complejo deportivo de Nuevo Cáceres
- Muere Felipe Romero, diputado cacereño que contribuyó a alumbrar la Constitución y la autonomía extremeña
- El eclipse cubrirá el 97% del Sol en Extremadura: cuándo verlo y cómo protegerse