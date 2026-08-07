Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El Gobierno ha cifrado en 222.783 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

Los bomberos se han empleado a fondo estos días en los incendios forestales.

Los bomberos se han empleado a fondo estos días en los incendios forestales. / BOMBEROS DEL CONSORCIO DE CASTELLÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha sido estabilizado este jueves en otra jornada favorable en toda España, con el fuego de Almorox (Toledo) ya extinguido y los de Lucena (Huelva) y Senet (Lleida) estabilizados, aunque se han registrado dos nuevos focos en Niebla y Villablanca (Huelva).

Si bien hoy el fuego ha dado tregua, la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que el peligro sigue siendo "muy alto en zonas del norte y este peninsular y Canarias" y ha alertado de que el riesgo "va a ir a más" y podría alcanzar niveles "muy altos o extremos" el 12 de agosto, el día del eclipse solar.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco días de luto oficial en Villanueva de la Sierra por la muerte de la joven Ainara, trabajadora de la residencia de mayores
  2. Los mejores lugares de Cáceres para ver el eclipse de Sol y cómo planificarse
  3. Muere María Fernández Garrido, concejal de Deportes e Igualdad de Navaconcejo, tras una larga lucha contra el cáncer
  4. EEUU deniega el visado de trabajo al cantautor Pedro Pastor y le obliga a cancelar su gira
  5. Ordóñez pide que las instituciones compren al Cacereño el Príncipe Felipe: 'Tener un estadio es un lastre
  6. Dos piscinas, gimnasio, 80 aparcamientos y ocho millones de inversión: las claves del nuevo complejo deportivo de Nuevo Cáceres
  7. Muere Felipe Romero, diputado cacereño que contribuyó a alumbrar la Constitución y la autonomía extremeña
  8. El eclipse cubrirá el 97% del Sol en Extremadura: cuándo verlo y cómo protegerse

Quintana visita Casas de Millán y aborda con los alcaldes los daños del incendio

Quintana visita Casas de Millán y aborda con los alcaldes los daños del incendio

El Ayuntamiento de Calzadilla gestiona directamente, desde el 1 de agosto, el velatorio hasta la adjudicación del servicio

El Ayuntamiento de Calzadilla gestiona directamente, desde el 1 de agosto, el velatorio hasta la adjudicación del servicio

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Vídeo | Brozas se vuelca con los animales en una noche solidaria para ayudar a una protectora

Un hombre sufre un ahogamiento en la piscina natural de La Granja

Un hombre sufre un ahogamiento en la piscina natural de La Granja

Vuelve ‘20 a la Isla’ con cuatro espectáculos gratuitos de música, magia y humor durante los martes de agosto

Vuelve ‘20 a la Isla’ con cuatro espectáculos gratuitos de música, magia y humor durante los martes de agosto

Detenido un hombre de 76 años por atropellar a un ciclista y darse a la fuga en Talayuela

Detenido un hombre de 76 años por atropellar a un ciclista y darse a la fuga en Talayuela

Muere la joven de 22 años herida en el accidente de Tejeda de Tiétar

Muere la joven de 22 años herida en el accidente de Tejeda de Tiétar
Tracking Pixel Contents