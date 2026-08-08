Consulta la portada correspondiente al día 9 de agosto de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Alarma en Plasencia por un incendio junto al Palacio de Congresos: 'Salimos en pijama con los niños en brazos
- Muere el hombre de 45 años que sufrió un ahogamiento en la piscina natural de La Granja
- Un coche pierde el control y se empotra contra el escaparate de una charcutería Mostazo en Cáceres
- Garganta la Olla suspende sus fiestas tras la muerte de la joven en el accidente de Tejeda de Tiétar
- Un video de Soraya Arnelas saca a la luz las raíces extremeñas de Cesc Fàbregas
- Muere la joven de 22 años herida en el accidente de Tejeda de Tiétar
- Cuando el telón pesa más que el texto
- Fotogalería | Imágenes del incendio en Plasencia esta madrugada