Consulta la portada correspondiente al día 13 de agosto de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Una mujer acaba en el hospital tras una supuesta agresión de dos hombres esta madrugada en el barrio de Moctezuma de Cáceres
- Nos han podido matar y nadie paró': el relato de Sandra, Cristian y la perrita Nala, la familia de Cáceres que acabó contra el quitamiedos en la A-66
- La Policía Local de Cáceres controlará con un radar móvil la velocidad en la calle La Bula ante las quejas de peatones y vecinos
- Un buscador de oro sorprende con las pepitas que encuentra en un río de Extremadura
- Plasencia redobla la lucha contra los incendios mientras aumentan las críticas por el último fuego
- Estos son los 17 municipios de Extremadura que están hoy en riesgo extremo de incendios
- Susto en el centro de Cáceres por un presunto robo en una vivienda de Rodríguez Moñino
- King África suspende su actuación en Logrosán tras mojarse la mesa de sonido
De las nubes en Asturias a la puesta de sol en Baleares: así ha sido el eclipse en cada zona de España
LALIGA vuelve con los campeones del mundo y el mejor escaparate del fútbol internacional
Un proyecto de