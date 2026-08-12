Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) continúa fuera de control y de capacidad de extinción tras cuatro días en activo, mientras se ha estabilizado el de Tírig (Castellón) y se mantienen los desalojos por los fuegos en Peñas de Riglos (Huesca) y Navas de San Antonio (Segovia).

La dificultad para luchar contra el incendio de Niebla, que ya afecta a más de 20.000 hectáreas, radica en la complejidad de la situación meteorológica, marcada por el viento. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido de que el dispositivo se enfrenta a una "carrera de fondo con obstáculos cada vez más difíciles" y sin "ventanas de oportunidad" meteorológicas.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

El incendio de Niebla (Huelva) entra en la provincia de Sevilla a través de Aznalcóllar El incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Sevilla) ha entrado en la provincia de Sevilla y afecta al paraje Charcofrío de la localidad de Aznalcóllar. En sus redes sociales, el alcalde del municipio, Juan José Fernández, ha informado esta madrugada de que el fuego ha entrado en su término municipal y ha señalado que en estos momentos "la situación es muy complicada debido a la gran acumulación de masa forestal y a la difícil orografía del terreno, factores que dificultan las labores de control". Esta zona forestal está ocupada en gran parte por alcornoques y pinos piñoneros fruto de recientes repoblaciones, además de contar con dos arroyos que la cruzan.

Más de 600 efectivos afrontan la quinta noche contra el incendio de Niebla Más de 600 efectivos y abundante maquinaria pesada componen el dispositivo que continuará trabajando esta noche en las labores de extinción del incendio forestal declarado el pasado jueves Niebla (Huelva) que aún continúa activo tras recorrer una superficie de unas 25.000 hectáreas. Según ha informado el Infoca, están sobre el terreno 275 efectivos del Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 24 del Ejército de Tierra, 16 de la Brif La Iglesuela y 16 de la de Pinofranqueado, 16 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y 20 de la Diputación de Sevilla.

Aagesen apunta al peor año en incendios, que han quemado ya 226.000 hectáreas La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado que todos los datos indican que 2026 va a ser "el peor año en materia de incendios", puesto que a día de hoy se han quemado ya 226.000 hectáreas en toda España. "Los datos nos llevan a decir que en este momento es el peor, hemos empezado mucho antes la temporada de incendios y los datos avalan que es un año especialmente dramático; queda todavía campaña, ojalá no se cumplan las previsiones, pero apunta al peor año en materia de incendios", ha afirmado este martes por la noche Aagesen en la Cadena SER.

El Obispado de Ávila alerta de un falso párroco que pide dinero tras el incendio El Obispado de Ávila ha alertado de las llamadas fraudulentas de un falso párroco que se estaría poniendo en contacto con fieles de la diócesis para solicitar dinero destinado a una familia que presuntamente se habría visto afectada por el incendio de Burgohondo (Ávila). La estafa ha sido detectada después de que el propio Obispado haya recibido la llamada de la persona que se hacía pasar por un párroco de la provincia que pedía "dinero urgente" para una familia afectada por el fuego, "alegando no tener acceso a las cuentas de su parroquia", ha informado la institución religiosa. Ante la insistencia, el supuesto párroco "llegó a pedir un Bizum", según el Obispado abulense, que señala que, al comprobarse el engaño, el presunto estafador "colgó de inmediato".

Moreno habla de "paso adelante esperanzador" en el incendio de Niebla y pide ser "cautos" El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este martes que el descenso en la propagación del incendio de Niebla (Huelva) que se ha logrado durante esta jornada es "un paso adelante esperanzador", aunque ha pedido "ser muy cautos aún". En un mensaje en su cuenta de la red social X, el presidente andaluz ha detallado que "poco a poco los efectivos van reduciendo la propagación" del incendio forestal que se declaró el pasado jueves y que ha alcanzado ya las 25.000 hectáreas. "La labor del Plan Infoca, la UME y todos los profesionales desplegados es admirable", ha escrito Moreno, que ha añadido que "queda trabajo por delante".

La expansión del incendio de Niebla por Huelva y Sevilla se contiene El incendio declarado en Niebla, en la provincia de Huelva ha recorrido ya más de 25.000 hectáreas (aunque no todas ellas estén arrasadas). La mayor parte de su extensión está en la provincia de Huelva pero durante la jornada del martes sobrepasó los límites de la provincia de Sevilla generando alarma en los dos municipios más cercanos. El Madroño y sus cuatro pedanías que ya han sido desalojadas y Anzalcóllar con una población de más de 6.000 personas que ya ha tenido que adoptar medidas urgentes debido al humo como el cierre de la piscina o la suspensión de actividades al aire libre. Aunque los principales riesgos siguen en el frente norte, dentro de la provincia de Huelva, donde los servicios de extinción han centrado las labores para evitar que alcance nuevas localidades o que se expanda por la zona conocida como la Pata del Caballo. (Seguir leyendo)

El incendio forestal de Niebla sigue "fuera de la capacidad de extinción" cinco días después El incendio de Niebla, en la provincia de Huelva, va camino de convertirse no sólo en uno de los más devastadores de las últimas décadas (la superficie afectada supera ya las 25.000 hectáreas) sino que también es uno de los más complejos y peligrosos que ha tenido que afrontar el Plan Infoca en coordinación en este caso con el Gobierno de España. De hecho, el Gobierno andaluz, coordinador de la emergencia, lleva varios días advirtiendo de que el fuego está "fuera de la capacidad de extinción". Los más de 800 profesionales desplazados a las provincias de Huelva y Sevilla están centrados en labores defensivas y siguen sin encontrar una oportunidad para poder "atacar" al fuego. No obstante el "cambio de patrón" del fuego este martes ha abierto una "ventana de oportunidad" que los dispositivos de emergencia están tratando de aprovechar. (Seguir leyendo)

Alerta por un incendio forestal declarado en Llíria (Valencia) Un incendio forestal se ha declarado alrededor de las 18:00 horas de este martes en el término municipal de Llíria (Valencia). Los servicios de Emergencias han actuado con rapidez tras detectarse el fuego, movilizando de inmediato un amplio dispositivo por tierra y aire para sofocar las llamas en esta localidad de la comarca de Camp de Túria. Tras la alerta inicial emitida sobre las 18:00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado de urgencia a diversos efectivos para combatir las llamas en la zona afectada. Para frenar la progresión del fuego, se han movilizado tanto recursos de la Generalitat Valenciana como efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y fuerzas de seguridad: dos medios aéreos de la Generalitat Valenciana, tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas, dos dotaciones y tres brigadas forestales de Bombers de València, efectivos de la Policia de la Generalitat Valenciana y una patrulla de la Guardia Civil.

Aragón mantiene la alerta roja por incendios forestales en ocho zonas de las provincias de Huesca y Zaragoza La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha establecido para este martes, 11 de agosto, Nivel de Alerta Rojo por Peligro de Incendios Forestales en un total de ocho zonas de la Comunidad --Depresión del Jalón, Moncayo y Aranda, Muela de Alcubierre, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Somontano Occidental y Somontano Oriental--, situadas todas ellas en las provincias de Huesca y Zaragoza. El resto del territorio aragonés se mantiene en nivel naranja salvo algunas zonas del Pirineo y el este de la provincia de Teruel. A lo largo de este martes se podrían dar incendios de alta intensidad en la mayor parte de la Comunidad, siendo el viento el principal factor de propagación, además de la topografía. Se espera viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo al mediodía a sur y sureste, con algún intervalo de moderado.