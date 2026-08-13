Consulta la portada correspondiente al día 14 de agosto de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  1. Así lo hemos contado | Extremadura se queda en penumbra durante un minuto por el eclipse
  2. Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga
  3. La Fiesta de la Tenca pone rumbo al pueblo cacereño de los bujíos
  4. Cáceres responde a Renfe: 'Los malos resultados del tren a Badajoz no son culpa del ayuntamiento
  5. Adiós a La Huerta de Vale: la tienda de la avenida de Alemania se despide de Cáceres tras ocho años
  6. Dañan el mural dedicado a Robe en la Plaza de San Martín de Plasencia
  7. El empresario Ismael Villalobos, de la Casa de las Carcasas, entra en el consejo de administración del Sevilla FC
  8. Una mujer acaba en el hospital tras una supuesta agresión de dos hombres esta madrugada en el barrio de Moctezuma de Cáceres

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La autopsia determinará si un infarto causó la muerte del ciclista hallado en Jaraicejo

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Vídeo | Acebo mejorará infraestructuras afectadas por las borrascas con 1,2 millones de euros del Gobierno de España

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