Consulta la portada correspondiente al día 16 de agosto de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
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- Desalojan a los pasajeros del Alvia con destino Badajoz por una avería en el aire acondicionado
- El hombre que tiró los sanitarios fuera del punto limpio no alega y se lleva la sanción máxima en Cáceres: 1.000 euros de multa
- Rosario Flores actuará gratis en la Plaza Mayor de Cáceres: fecha y hora del concierto
- Una presa abandonada desde hace tres años en el río Salor de Cáceres tiene los días contados
- La autopsia determinará si un infarto causó la muerte del ciclista hallado en Jaraicejo
- Irene de Miguel (Unidas por Extremadura): 'La prórroga se la pueden meter por donde les quepa
- Caravanas, tecno y 3.000 'raveros' transforman La Granja en una fiesta ilegal: 'No hacemos daño a nadie