Consulta la portada correspondiente al día 17 de agosto de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  1. Trasladado de forma involuntaria al hospital de Plasencia un ravero gravemente afectado por drogas en La Granja
  2. Ayuso felicita a Guardiola, 'protagonista del éxito' de la prolongación de Almaraz ante 'un cierre sin sentido
  3. El alcalde de La Granja, ante la rave ilegal: “Se comportan de forma civilizada, hay vecinos que están bajando a ver cómo es la fiesta”
  4. Un robo de oro, perlas, diamantes y un Cartier acaba con una indemnización de casi 17.000 euros en Cáceres
  5. Fin a La Mafía en Cáceres: el restaurante cambia de nombre tras las disputas legales por la marca
  6. Una fiesta no autorizada desborda el acceso a una zona de La Granja (Cáceres) con cientos de vehículos
  7. Así es por dentro la rave ilegal de La Granja: 'Somos la última juventud libre de Europa
  8. Perfumerías Avenida adelanta el cierre de su tienda de Cánovas en Cáceres y reubica a una de las dos empleadas

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Sánchez analizará por videoconferencia con varios ministros la situación en Ceuta

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Sorteo Bonoloto del domingo 16 de agosto de 2026

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Extremadura afronta un lunes de calor intenso y tormentas con aviso naranja en el norte

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Vídeo | "Sin protección de los derechos humanos es imposible erradicar la pobreza"

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