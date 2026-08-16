Consulta la portada correspondiente al día 17 de agosto de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
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- Fin a La Mafía en Cáceres: el restaurante cambia de nombre tras las disputas legales por la marca
- Una fiesta no autorizada desborda el acceso a una zona de La Granja (Cáceres) con cientos de vehículos
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