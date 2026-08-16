Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Datos Eurostat

España es el país de la UE con más subida interanual de emisiones de CO2

Humo saliendo de las chimeneas de una industria.

Humo saliendo de las chimeneas de una industria. / Servimedia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Servimedia

Madrid

España se convirtió en el país de UE que más aumentó las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores económicos durante el primer trimestre de este año en comparación con ese periodo de 2025.

Según datos de Eurostat, recogidos por Servimedia, la UE emitió 837,15 millones de toneladas de CO2 equivalente entre enero y marzo de este año. Las emisiones disminuyeron un 1,2% respecto al primer trimestre de 2025, mientras que el PIB de la UE creció un 0,8%.

El sector económico que experimentó el mayor aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero fue el de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (4,8%), mientras que los hogares (-1,3%), la industria manufacturera y el transporte y almacenamiento (ambos -0,6%) registraron las mayores disminuciones.

Los países con las cantidades más altas fueron Alemania (172,55 millones), Francia (100,43 millones), Italia (96,24 millones), Polonia (91,85 millones) y España (71,98 millones), que aglutinaron el 63,7% del total.

El conjunto de la UE bajó las emisiones en 9,99 millones de toneladas durante el periodo interanual comprendido entre los primeros trimestres de 2025 y de 2026.

España encabezó el apartado de ascensos con 2,00 millones más entre el primer trimestre del año pasado y el de 2026, por delante de Suecia (1,02 millones) y Dinamarca (0,95 millones), mientras que las principales caídas se produjeron en Alemania (-6,19 millones), Países Bajos (-2,85 millones) y Bulgaria (-1,84 millones).

La serie histórica trimestral de Eurostat comienza en 2010. Desde entonces, la UE en conjunto redujo las emisiones de gases de efecto invernadero en 261,65 millones de toneladas, con los mayores descensos en Alemania (-74,97 millones), Italia (-36,77 millones), Francia (-36,53 millones) y España (-16,59 millones). En cambio, solo subieron en Malta (0,98 millones) y Lituania (0,67 millones).

Porcentajes

Por otro lado, las emisiones económicas de la UE subieron un 0,3% en el primer trimestre del año pasado con respecto al último de 2025, mientras el PIB comunitario se mantuvo sin cambios.

Los principales ascensos se dieron en Luxemburgo (11,6%), Portugal (4,0%) y Suecia (3,0%), y los mayores descensos, en Lituania (-4,9%), Chequia (-3,9%) y Bulgaria (-3,5%). España las aumentó un 1,8%.

Las emisiones de gases de efecto invernadero ajustadas estacionalmente aumentaron en 20 países de la UE (18 de ellos también incrementaron su PIB) y disminuyeron en siete (de los que cuatro registraron un PIB mayor o estable) en comparación con el cuarto trimestre de 2025.

Noticias relacionadas

Las mayores reducciones se produjeron en Eslovenia (-5,0%), Luxemburgo (-3,8%) y Rumanía (-2,7%). Los mayores incrementos tuvieron lugar en Estonia (9,7%), Finlandia (6,4%) y Bulgaria (4,6%), principalmente por el aumento de las emisiones de los productores económicos en los sectores de la construcción y el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Trasladado de forma involuntaria al hospital de Plasencia un ravero gravemente afectado por drogas en La Granja
  2. Ayuso felicita a Guardiola, 'protagonista del éxito' de la prolongación de Almaraz ante 'un cierre sin sentido
  3. El alcalde de La Granja, ante la rave ilegal: “Se comportan de forma civilizada, hay vecinos que están bajando a ver cómo es la fiesta”
  4. Un robo de oro, perlas, diamantes y un Cartier acaba con una indemnización de casi 17.000 euros en Cáceres
  5. Fin a La Mafía en Cáceres: el restaurante cambia de nombre tras las disputas legales por la marca
  6. Una fiesta no autorizada desborda el acceso a una zona de La Granja (Cáceres) con cientos de vehículos
  7. Perfumerías Avenida adelanta el cierre de su tienda de Cánovas en Cáceres y reubica a una de las dos empleadas
  8. El terremoto de Granada se siente en Badajoz, Cáceres y Don Benito

Chinaza, el maravilloso salto de Plasencia a Segunda División

Chinaza, el maravilloso salto de Plasencia a Segunda División

La Junta afirma que el ascensor del bloque social de La Mejostilla en Cáceres está operativo y que no consta ninguna nueva avería

La Junta afirma que el ascensor del bloque social de La Mejostilla en Cáceres está operativo y que no consta ninguna nueva avería

El plan Infoex interviene en 30 incendios forestales durante la última semana en Extremadura

El plan Infoex interviene en 30 incendios forestales durante la última semana en Extremadura

Un coloso entre el granito: el misterioso guardián de Santa Cruz de la Sierra

Un coloso entre el granito: el misterioso guardián de Santa Cruz de la Sierra

Varias zonas de Extremadura estarán este domingo en alerta amarilla por tormentas

Varias zonas de Extremadura estarán este domingo en alerta amarilla por tormentas

Vídeo | Las cabras salvan el monte: la historia de un pastor contra el abandono rural

Vídeo | Vivir con hiperacusia en Plasencia: “A veces es difícil aguantar los ruidos”

El productor extremeño Carlos Pérez descubre el universo microscópico de la región en Montánchez

El productor extremeño Carlos Pérez descubre el universo microscópico de la región en Montánchez
Tracking Pixel Contents