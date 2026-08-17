El peor verano de incendios en Aragón colma la paciencia de los bomberos forestales: "Nuestros peores presagios se han cumplido"

Las llamas se están cebando este verano en Aragón con significativos enclaves naturales y patrimoniales. La virulencia de los fuegos y los daños causados han convertido este verano en uno de los más destructivos que se recuerdan. Y en primera línea para hacer frente a los incendios se encuentran los bomberos forestales de la comunidad, que acumulan jornadas de trabajo en medio de la precariedad laboral y la falta de medios. Una huelga indefinida de la profesión que comienza el martes y una manifestación convocada en Jaca el próximo domingo pretenden visibilizar esta situación de hartazgo.

Los sindicatos CGT, OSTA, UGT y CCOO, que integran la mayoría del comité intercentros de la empresa pública Sarga, han alertado de que el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de la comunidad (Infoar) está "estructuralmente infradimensionado" y por eso han optado por esta medida de presión laboral que tiene fijados unos servicios mínimos del 100%, por lo que los trabajadores continuarán atendiendo todos los incendios y emergencias con total normalidad. Además precisan de que las movilizaciones se realizarán exclusivamente en los días de descanso semanal para que "en ningún momento" se interrumpa la respuesta a las emergencias.

La situación que están viviendo estos días ha colmado su paciencia. Así lo expresa el conductor de autobomba y delegado de Osta, David Giménez. "No se están respetando los tiempos de descanso mientras la gente lleva una cantidad excesiva de horas de trabajo acumuladas durante todo el verano, encadenando demasiados días seguidos en incendios", resume. Además el propio trabajo en el terreno provoca situaciones abusivas. "Los avituallamientos no llegan a las horas adecuadas y eso provoca que la gente no se nutra bien, pues un bombero que entra a las ocho de la mañana al incendio habiendo salido de su base a las seis de la mañana puede estar recibiendo su ración a las cinco de la tarde, cuando está a punto de cumplir su jornada", ejemplifica.

Otro bombero que se encuentra trabajando en el operativo de Riglos cuenta experiencias similares y pide mejorar el sistema de retribución por su desempeño. "Por si fuera poco, las horas de descanso obligatorio que nos vemos forzados a tomar al día siguiente de estas jornadas interminables se descuentan del valor de las horas extraordinarias que realizamos el día anterior", indica al recordar que en situaciones extraordinarias pueden sumar más de 20 horas seguidas de trabajo. "Son situaciones que vivimos a diario", recalca.

Otra bombera lamenta que el servicio que ofrece Sarga está "obsoleto"y que lleva un retraso comparativo "brutal" con otras comunidades autónomas. Además alertan de la falta de capacidad de la empresa para coordinar los trabajos de todo el operativo. "Muchos de los encargados o capataces están de vacaciones y se están usando personas que están en los parques nacionales o los espacios protegidos de Aragón como chicos para todo", lamenta Gimenez. Esto provoca que se actúe en zonas en las que no es necesario o que se solapen movimientos con otras unidades de extinción que proceden de otras administraciones. "Lo que hace un equipo durante el día llega otro con órdenes diferentes por la noche y lo deshace", incide.

Días de descanso

En lo emocional estos últimos días también están pasando factura, explica Paula, residente en la zona afectada. "No hay forma de desconectar ni en tus días de descanso, pues no dejas de ver cómo vuelan las pavesas por las ventanas", señala.

La portavoz de Pirineo Digno, Izarbe Usieto, indica que con la marcha de protesta que discurrirá por Jaca buscan "expresar el profundo dolor, rabia y enfado por la situación que se está viviendo" en la comarca. El objetivo último de esta convocatoria, que pretende arropar la huelga laboral de los bomberos, es pedir la dimisión "de los principales responsables políticos de este desastre", que sitúan en el presidente, Jorge Azcón, y su vicepresidente de Vox, Alejandro Nolasco.

Lo que está pasando en las comarcas del Alto Gállego y la Jacetania está muy presente en estas denuncias. "Queremos subrayar el compromiso que hemos demostrado los habitantes de nuestros pueblos, en especial agricultores y personas que se han acercado a detener el fuego con sus propios medios, así como mucha gente que desde la retaguardia nos hemos implicado en ofrecer alojamiento a las personas desalojadas, en preparar comidas y cuidar de la gente que está luchando contra el incendio", indica.

La manifestación no solo pondrá el foco en la situación de los bomberos y el verano negro que se vive en la comunidad, puesto que pretenden alertar de que la despoblación y el abandono de la ganadería extensiva está produciendo cada vez una mayor masa forestal en la montaña, además el cambio climático produce una mayor temperatura que se traduce en una mayor frecuencia de incendios forestales". "Nuestros peores presagios se han cumplido, porque desde hace tiempo los expertos nos alertan de que es necesario un cambio radical en la gestión del medio rural aragonés para obtener u modelo que logre que no se vuelva a repetir un desastre de tal magnitud", piden.

Por eso insisten en que es imprescindible "aumentar la masa laboral de personas dedicadas a la extinción de incendios y el fomento de la ganadería extensiva por todo el territorio para poder prevenir los fuegos que se repiten cada verano y amortiguar sus graves consecuencias naturales y sociales”.

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Las protestas, al menos las de Jaca, se vivirán en una ambiente de humo y cenizas volando por los cielos. "Además, cabe recalcar que la empresa incumple la Ley de Bomberos Forestales al no reconocernos la categoría profesional específica y clasificarnos como personal no cualificado, compensando nuestra especialidad únicamente mediante pluses salariales temporales", denuncia el conductor de la motobomba que ha visto como en algunos de los últimos días no han podido desempeñar su trabajo por la mala coordinación de efectivos.