Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 254.730hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

El nuevo escenario del fuego en España: menos incendios, pero más devastadores España afronta el Día Mundial de la Prevención de Incendios con fuegos menos numerosos, pero que concentran cada vez más superficie quemada, una evolución que los expertos vinculan al cambio climático, el abandono rural y la falta de gestión preventiva del territorio. Los últimos datos publicados por Greenpeace reflejan esta evolución, ya que en 2025 solo el 0,77 % de los incendios -65 de más de 8.000- representó el 86 % de toda la superficie quemada, y únicamente diez de ellos concentraron el 57 % del total afectado. En 2026, más del 76 % de la superficie afectada se ha concentrado en 42 grandes incendios forestales y en lo que llevamos de verano se ha producido ya el mayor fuego de la historia de España (el de Burgohondo, en ÁVila), el mayor de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Madrid, y el incendio más mortífero, con 14 fallecidos, en Los Gallardos (Almería).

Un estudio alerta de que el fuego ya alcanza bosques antes considerados 'no inflamables' Los grandes incendios forestales impulsados por el cambio climático han comenzado a penetrar en ecosistemas de montaña tradicionalmente considerados más resistentes al fuego y amenazan con transformar algunos de los hayedos de León en zonas más inflamables, según plantea un estudio liderado por investigadores españoles publicado en la revista Global Change Biology. El trabajo consultado por EFE analiza las consecuencias del incendio de la localidad leonesa de Barniedo de la Reina, declarado por un rayo durante la ola de calor excepcional de agosto de 2025 y que arrasó 19.100 hectáreas en la montaña oriental leonesa. En concreto, el fuego afectó a importantes masas de haya (Fagus sylvatica), un árbol característico de ambientes frescos y húmedos donde históricamente los incendios estivales han sido muy poco frecuentes.

Desalojados 200 vecinos y tres afectados por el incendio de un garaje comunitario de Tomares (Sevilla) Tres personas han sido asistidas y más de 200 vecinos han tenido que ser desalojados en prevención tras el incendio registrado este lunes en un garaje comunitario situado en la localidad sevillana de Tomares. Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, a las 16.30 horas, una quincena de llamadas alertaron del incendio en un garaje comunitario situado en la Plaza de las Nieves. De esta manera, se activó desde la sala coordinadora a los Bomberos de la Diputación Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil y hasta el lugar se movilizaron también efectivos de los municipios sevillanos de Mairena del Aljarafe, Santiponce, Sanlúcar y La Rinconada, junto con la unidad de mando.

Las hectáreas afectadas por incendios alcanzan las 254.730 en lo que va de año en España La superficie forestal afectada por incendios en lo que va de año asciende a 254.730 hectáreas, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que destaca que por primera vez desde el arranque de la campaña de 2026 la superficie quemada se sitúa por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025. El pasado año ya se habían quemado hasta el 17 de agosto 295.580 hectáreas -debido fundamentalmente a los grandes incendios de mediados de agosto en Orense, León y Zamora-, lo que supone 41.000 hectáreas más que las afectadas en lo que va de campaña de 2026. "Aunque los últimos datos señalan que a estas alturas de agosto tenemos cifras de hectáreas afectadas por debajo de las registradas en el mismo periodo de 2025, no podemos bajar la guardia. Todavía quedan días complicados por delante. Vamos a tener temperaturas muy altas hasta mediados de esta semana. Así que insisto en una llamada a la máxima precaución”, ha añadido la ministra Sara Aagesen en un comunicado.

Los bomberos de Francia cruzan los Pirineos para defender Aragón del fuego: "Venimos a ayudar a nuestros vecinos" Mathis, Eloïse y Juan Marco se apean de una autobomba con matrícula francesa, una de tantas que ha luchado contra el fuego durante la noche del domingo para proteger Santa Cruz de la Serós y los monasterios de San Juan de La Peña. "Venimos a ayudar a nuestros vecinos. El incendio está a las puertas de nuestro país y se nos ha solicitado ayuda, así que aquí estamos, voluntarios y profesionales, como vuestros bomberos lo harían por nosotros", dice Marco, al mando de uno de los retenes enviados por Francia para colaborar en la extinción del mayor incendio de la historia de Aragón. (Seguir leyendo)

Extinguidos en Aragón los incendios de Almonacid de la Sierra y María de Huerva Los incendios forestales de Almonacid de la Sierra y María de Huerva, ambos en la provincia de Zaragoza, han sido extinguidos en la tarde de este lunes, ha informado el 112 de Aragón. El fuego de Almonacid de la Sierra, también denominado Sierra de Algairén/Alpartir, se ha dado por extinguido desde las 19:45 horas, ha detallado la fuente en su cuenta de la red social X. Este incendio, declarado en la tarde del pasado viernes, ha afectado a una superficie de unas 200 hectáreas de zona arbustiva, encinar, cultivo y pinar, y llegó a motivar el confinamiento de forma preventiva el municipio de Alpartir, medida que fue levantada en la mañana del sábado. A la misma hora se ha dado por extinguido el incendio de María de Huerva.

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) evoluciona favorablemente tras arder 17.500 hectáreas El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) registra una evolución favorable, lo que permite al Gobierno de Aragón redoblar los esfuerzos con el objetivo de acelerar, en la medida en que la situación lo permita, el regreso de los vecinos desalojados a sus localidades. El incendio, activo desde el pasado 10 de agosto, mantiene una superficie provisional afectada de 17.500 hectáreas y un perímetro aproximado de 100 kilómetros. En las dos últimas jornadas se ha conseguido estabilizar buena parte del perímetro y se sigue trabajando con intensidad en toda la superficie afectada, con 42 medios aéreos y un millar de efectivos durante la jornada de hoy.

Desciende la emergencia a nivel 0 por el fuego en Huelva y se anuncia el realojo en Huesca Alrededor de un millar de personas podrán volver a sus casas gracias a la buena evolución del incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca), ya muy cerca de la estabilización, una situación que consiguió recientemente el fuego de Niebla (Huelva), que este jueves descendió a situación operativa 0. Las lluvias del fin de semana han ayudado a controlar el foco oscense, que ha afectado una superficie provisional de 17.500 hectáreas y tiene un perímetro irregular de 100 kilómetros, algo que permitirá el realojo de más de mil personas a partir del martes. En Huelva, la situación mejora y los últimos vecinos evacuados han podido volver a sus domicilios.

Desciende a nivel 0 la emergencia por el incendio de Niebla (Huelva) La evolución del incendio forestal declarado el 6 de agosto en Niebla (Huelva) permite desescalar a fase de preemergencia, situación operativa 0, ha anunciado esta tarde el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. En un mensaje a través de sus redes sociales, Sanz ha calificado esta desescalada como "un paso más hacia la normalidad". "El trabajo ha sido enorme y el esfuerzo, titánico. Gracias a todos los que lo han hecho posible, peleando en cada palmo del terreno", ha señalado antes de recordar que se sigue trabajando para su total control y extinción.