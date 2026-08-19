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Seísmos

Nuevo terremoto en Granada: un seísmo de magnitud 3 sacude el municipio de Churriana de la Vega

El temblor se registró a las 19:31 horas con un epicentro muy superficial en Churriana de la Vega, intensificando la actividad sísmica de la jornada.

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto.

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. / Arsenio Zurita - Europa Press / Europa Press

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Claudio Guarino

Sevilla

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3 con epicentro en Churriana de la Vega (Granada), un nuevo temblor que ha sido sentido por la población en otra jornada marcada por la actividad sísmica en Granada.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado este nuevo terremoto a las 19:31 horas de este miércoles, un temblor con epicentro a 0 kilómetros de profundidad de esta localidad de la vertiente sur de la Vega.

Este temblor se suma a otros siete registrados desde este mediodía en la misma zona, de entre 1,5 y 2,8 de intensidad, pero que en su mayoría han sido sentidos por los vecinos por tener un epicentro muy superficial.

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Fuente: El Correo de Andalucía

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