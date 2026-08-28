Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

El Saler

El incendio de Valencia está estabilizado y los vecinos pueden volver a sus casas

Los vecinos del pueblo entrarán por la rotonda del Saler y los vecinos de las torres entrarán por la rotonda del Palmar

Incendio forestal en La Dehesa de El Saler.

Incendio forestal en La Dehesa de El Saler. / JM LOPEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marta Rojo

José Manuel López

València

El incendio forestal del Saler declarado este jueves ha sido estabilizado poco mas de 24 horas después de su inicio, como han informado los Bomberos del Ayuntamiento de València y recogido desde Emergencias de la Generalitat. Por eso, los vecinos pueden volver a sus casas de las que fueron desalojados este viernes, cuando el fuego y el humo se acercaron a las viviendas.

Así se ha informado en el Puesto de Mando Avanzado. La desescalada ha comenzado, los vecinos pueden volver a sus viviendas desde ya, han confirmado las autoridades.

La carretera del Saler seguirá cerrada

La carretera del Saler seguirá cerrada al tráfico para que puedan seguir los trabajos de extinción. Más concretamente, los vecinos del pueblo entrarán por la rotonda del Saler y los vecinos de las torres entrarán por la rotonda del Palmar.

Noticias relacionadas

El fuego está estabilizado, y eso quiere decir que, sin estar controlado -ni extinguido- evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cáceres se suma al respaldo a Ceuta con una concentración en la plaza Mayor
  2. Muere José Rey Holguín, hostelero de una de las grandes sagas de Cáceres
  3. La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
  4. Diego, el niño de Alcuéscar con leucemia, avanza hacia el trasplante y su familia busca piso en Madrid
  5. La Cruz de los Caídos de Cáceres salva el primer escollo: vence el plazo para retirarla y sigue en pie
  6. Cierran los supermercados de Provecaex en Cáceres y Carrefour tomará el relevo
  7. Mijina de Extremadura, el proyecto familiar de Cáceres que divulga la riqueza de la región, lanza una nueva agenda
  8. El abuelito universitario de Cáceres anuncia que tiene cáncer de riñón y las redes se vuelcan con él

El Leganés confirma el fichaje de Álvaro Morata

El Leganés confirma el fichaje de Álvaro Morata

El Coria consigue la cesión del media punta Aimar Santiago

El Coria consigue la cesión del media punta Aimar Santiago

El SES mueve ficha en las Urgencias de Cáceres: prepara refuerzos y mantiene voluntarias las guardias extra de los MIR

El SES mueve ficha en las Urgencias de Cáceres: prepara refuerzos y mantiene voluntarias las guardias extra de los MIR

Detenido en Lanzarote un hombre que fue grabado golpeando a su perro: estas son las penas a las que se enfrenta

Detenido en Lanzarote un hombre que fue grabado golpeando a su perro: estas son las penas a las que se enfrenta

Elma Saiz comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

Los memorialistas llevan al Defensor del Pueblo el conflicto por la Cruz de los Caídos de Cáceres y exigen dimisiones en la Consejería de Cultura y Patrimonio

Los memorialistas llevan al Defensor del Pueblo el conflicto por la Cruz de los Caídos de Cáceres y exigen dimisiones en la Consejería de Cultura y Patrimonio

Ejecutarán trabajos de restauración de dos tramos de la antigua muralla de Coria

Ejecutarán trabajos de restauración de dos tramos de la antigua muralla de Coria

Tafur: "Tenemos una plantilla con 22 titulares y, si el jugador lo entiende, aspiraremos a todo"

Tafur: "Tenemos una plantilla con 22 titulares y, si el jugador lo entiende, aspiraremos a todo"
Tracking Pixel Contents