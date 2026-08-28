La investigación del incendio en la Devesa del Saler confirma que fue provocado

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que en una primera fase de investigación del incendio del Saler, que ya ha calcinado 37 hectáreas, y tras descartar causas naturales, rayos o maquinaria en la zona de la antigua Venta dels Bous, puede determinarse que el fuego ha sido provocado con una colilla o lo que comúnmente se denomina “un mecherazo”.

"Es claro que no hay causas naturales y que el incendio podría ser intencionado, por tanto ya está trabajando el Seprona en la investigación de forma directa para monitorizar las cámaras que puedan haber a disposición", ha señalado Bernabé, añadiendo que ya se ha coordinado con la alcaldesa de València, María José Catalá, para facilitar todos los recursos posibles de cara a que los investigadores puedan llegar "hasta las últimas consecuencias" y determinar la autoría.

Las primeras investigaciones apuntan a una llama directa y un único foco, algo poco habitual en incendios provocados. Por el momento no hay sospechoso claro y se va a investigar al "pirómano del Saler" como una posibilidad más, sin indicios claros: se trata de una hipótesis dentro de la investigación habida cuenta de que el abogado condenado por un conato de incendio en el parque ya tiene antedentes por el delito que se está investigando. En todo caso, se sabe que el incendio ha sido provocado pero falta por confirmar su intencionalidad.

Catalá: "Tenemos que ir a por ellos"

Por su parte, Catalá ha anunciado que comenzarán a volcarle a la Delegación de Gobierno las informaciones que desde ayer los vecinos del Saler les fueron comentando y que pueden ser relevantes y "que apuntan a un incendio que pueda haberse provocado de forma intencionada o, al menos, por causas no naturales".

"Ya dije que buscaríamos todos los porqués. Estábamos preocupados y llegaremos hasta las últimas consecuencias para depurar responsabilidades. Lo que no puede ser es que haya cierta sensación de impunidad como está pasando en el Parque Natural. Buscaremos a los responsables e iremos a por ellos", ha señalado la alcadesa.

Mallada de la Garrofera: punto de inicio

Las autoridades han ubicado la Mallada de la Garrofera como punto de inicio de unas llamas que ya se han comido 37 hectáreas de naturaleza en un perímetro de más de 5 kilómetros. Es la zona donde estaba la Venta dels Bous, ya derribada, junto a un pequeño camino de tierra y a pocos metros de la Platja dels Ferros, una tranquila playa de arena fina situada entre la playa de El Saler y La Garrofera.

El Seprona ya ha accedido al punto de inicio acompañado de un grupo de investigadores de la Generalitat y ha detectado el impacto directo de la llama, bien por una colilla o por un “mecherazo”, descartando de este modo las causas naturales. En estos momentos la investigación se centra en la autoría del fuego.

La Devesa vuelve a ser un polvorín

En la Devesa del Saler llevaban más de dos años respirando aire limpio, pero el fuego de ayer ha vuelto a disparar los miedos. A finales de 2023 y principios de 2024 se sucedieron más de una decena de conatos y grandes incendios dispersos en varios puntos del parque natural. Los fuegos se desataban en zonas sin testigos y muchas veces en días ventosos, de modo que los vecinos empezaron a especular con la posibilidad de que uno o varios pirómanos estuvieran quemando el bosque.

El cabreo vecinal fue in crescendo y se centró en un único sospechoso, un abogado residente en la zona, a quien el Seprona atribuyó hasta once incendios pero que finalmente fue condenado por un solo conato. Su autoría sobre los otros diez no se pudo probar y el abogado quedó en libertad.

270 efectivos y miedo a los rebrotes

Un amplio dispositivo conformado por medios del Ayuntamiento de València, el consorcio provincial, la Generalitat, el Ministerio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúan trabajando en el incendio que afecta la Devesa de El Saler. El dispositivo permanece en máxima vigilancia ante la evolución del viento y la posibilidad de que se produzcan rebrotes.

Según el balance de la Generalitat, el incendio ha afectado ya a 37 hectáreas y en las labores de extinción participan diez medios aéreos, 40 terrestres y más de 270 profesionales. El operativo mantiene una especial vigilancia sobre el área más próxima al núcleo de El Saler para consolidar el perímetro y actuar ante cualquier reactivación.

En la reunión de hoy, el CECOPI ha decidido mantener el desalojo de las personas evacuadas desde el pueblo de El Saler, las zonas de acampada y la torre 1 de apartamentos ubicada en el parque natural. 130 personas, aproximadamente, han pasado la noche en el polideportivo municipal de la Font de Sant Lluís. La Cruz Roja se ocupa del operativo de asistencia a las personas instaladas en el centro.

Los accesos siguen cortados

La Policía Local y la Guardia Civil mantienen los cortes de tráfico en las carreteras de acceso al área afectada, en la CV-500 y la CV-401, tanto para proteger a la población como para garantizar el desarrollo de las tareas de extinción. Solo se estudiarán accesos excepcionales por necesidades esenciales, como la recogida de medicación, y siempre acompañados por los equipos de seguridad.

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El Ayuntamiento recomienda no desplazarse a El Saler ni a la Devesa mientras persistan las restricciones, no aproximarse al perímetro del incendio y atender en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad