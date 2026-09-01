Consulta la portada correspondiente al día 2 de septiembre de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  1. Olvidan a un niño de 10 años en una gasolinera de Cáceres y siguen el viaje durante 140 kilómetros
  2. La corona perdida de la Virgen de la Estrella reaparece durante las obras de la muralla de Cáceres
  3. Extremadura alegará contra el derribo de la presa de Hijadilla: “Es un espacio de biodiversidad que debemos proteger”
  4. El PSOE de Extremadura activa la carrera para elegir sus candidatos a las municipales de 2027
  5. Un bar de Malpartida de Cáceres denuncia los efectos en su negocio por las obras: 'Va camino de un año
  6. El Día de Extremadura rendirá tributo a Robe Iniesta con un lema y cartel inspirados en su legado
  7. Una mujer mayor resulta herida en Plasencia tras tropezar en un paso de peatones deteriorado
  8. La Mafia cambia de nombre y prepara su regreso al centro de Cáceres como La Famiglia

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La Feria de Mérida se enciende con la luz de sus mayores

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Sorteo Euromillones del martes 1 de septiembre de 2026

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Lacine Koné, potencia y gol para el ataque del Mérida

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VÍDEO | El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos junto a varios concejales y concejalas del Equipo de gobierno reciben a los niños y niñas de la Concilioteca del Ayuntamiento de Cáceres

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