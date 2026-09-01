La terapia psicológica mejora la recuperación física y mental tras una cirugía de espalda, según un estudio

Montse Prat Maresma llegó a un punto en que no podía ponerse los calcetines sola. Dormir cuatro horas seguidas era una excepción, los analgésicos le habían destrozado el estómago y salir a la calle le daba miedo porque, cuando aparecían las punzadas, necesitaba encontrar un banco. “Te condiciona todo. No puedes poner una lavadora ni hacer nada; te sientes una inútil”, recuerda. Jardinera de profesión y acostumbrada a una vida activa, llegó a pensar que prefería salir de la operación en silla de ruedas antes que continuar soportando aquel dolor.

Antes de someterse a una cirugía lumbar en el Hospital del Mar, le propusieron participar en un programa de psicoterapia. “No tenía nada que perder”, pensó. La intervención formaba parte del estudio SPINE-ACT, que ha evaluado si preparar psicológicamente a personas con más riesgo de dolor persistente puede mejorar su recuperación.

La operación empieza antes del quirófano. La cirugía no es solo un acto técnico, sino una experiencia humana Juan Ramon Castaño — Psiquiatra y psicoterapeuta del Hospital del Mar y autor principal del estudio

El trabajo, publicado en la revista European Journal of Pain, analizó a 54 pacientes operados por patologías lumbares degenerativas. Veintiséis recibieron, además del tratamiento habitual, ocho sesiones semanales de Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), en grupos de hasta 15 personas y por videoconferencia. Los otros 28 siguieron únicamente la atención habitual: seguimiento médico, medicación y recomendaciones de autocuidado.

El equipo quería trabajar factores que pueden dificultar la recuperación, como la ansiedad, la depresión, el miedo al movimiento o la tendencia a imaginar siempre el peor desenlace. “La cirugía no es solo un acto técnico, sino una experiencia humana”, explica el doctor Juan Ramon Castaño, psiquiatra y psicoterapeuta del Hospital del Mar y autor principal del estudio. “La operación no empieza en el quirófano, sino antes”

Un jardín para salir del bucle

La ACT no intenta borrar el miedo ni los pensamientos difíciles, sino reconocerlos sin quedar atrapado en ellos y seguir avanzando hacia aquello que importa. “Aceptar no significa quedarse pasivo”, subraya Castaño. Se trata de no gastar toda la energía en luchar contra el dolor y poder seguir haciendo cosas importantes.

A Montse le resultó especialmente útil imaginar “un jardín particular”. Durante las sesiones visualizaba un espacio interior que debía cuidar y regar. “Ese jardín eres tú: tu cuerpo y tu mente”, explica. La metáfora conectó con su oficio y le sirvió para calmarse y frenar el bucle de miedo. También encontró alivio en compartir el proceso con personas que entendían “el infierno” del dolor constante. “Pensabas: 'no estoy sola aquí'".

Estoy aprendiendo a saber que mi cuerpo me está diciendo: ‘Te estás pasando, Montse, calma Montse Prat — Participante en la investigación del Hospital del Mar sobre terapias previas a las intervenciones

El programa no redujo de forma significativa la intensidad del dolor respecto al tratamiento habitual, pero sí su interferencia: hasta qué punto impedía caminar, dormir, trabajar, relacionarse o disfrutar de la vida. También produjo mejoras mayores en la discapacidad, los síntomas de ansiedad y depresión, el catastrofismo y el miedo al movimiento. Las diferencias aparecieron antes de la operación y se mantuvieron en los seguimientos realizados a los tres, seis y doce meses.

A los seis meses, el 96,2% de los participantes del grupo ACT había logrado una mejora suficiente para notarse en la vida diaria, frente al 28,6% de quienes recibieron únicamente el tratamiento habitual. El equipo pide prudencia: la muestra es pequeña y al año la distancia entre ambos grupos era menor. El hospital resume los resultados como una mejora aproximada del 30% en recuperación funcional y discapacidad y del 20% en ansiedad y depresión.

Vivir el dolor de otra manera

La clave para entender el estudio es que dos pacientes pueden sentir un dolor parecido y, sin embargo, ver su vida limitada de forma muy distinta. “La psicoterapia no mejora la intensidad del dolor; mejora cómo lo estás viviendo, el sufrimiento y la discapacidad”, explica Castaño. Una persona puede entender que necesita parar; otra puede vivir ese mismo límite como la prueba de que ya no sirve para nada y entrar en una espiral de miedo.

La psicoterapia no mejora la intensidad del dolor; mejora cómo lo estás viviendo, el sufrimiento y la discapacidad Juan Ramon — Psiquiatra y psicoterapeuta del Hospital del Mar y autor principal del estudio

En el caso de Montse, la cirugía sí redujo drásticamente el dolor previo. Cuando la cirujana le pidió que se pusiera en pie, recorrió el pasillo junto al gotero y pensó, sorprendida: “Estoy caminando”. Un mes y medio después ya no necesitaba su “cóctel diario” de analgésicos. Hoy ha vuelto a trabajar con sus máquinas, sus jardines y su bosque.

La terapia le ha ayudado a interpretar de otro modo las señales de su cuerpo. Cuando aparece una punzada después de un esfuerzo, intenta no anticipar inmediatamente una recaída: para, respira y se pregunta si necesita descansar. “Estoy aprendiendo a saber que mi cuerpo me está diciendo: ‘Te estás pasando, Montse, calma’”.

También para el cáncer de mama

Montse también señala una carencia: después de la operación echó de menos alguna sesión de refuerzo. Durante los momentos difíciles de la rehabilitación se sintió “un poco sola” y habría agradecido que alguien le confirmara que ciertos altibajos eran normales. El equipo ya estudia fórmulas con menos sesiones antes de la cirugía y algún acompañamiento posterior.

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El Hospital del Mar prevé empezar a ofrecer este programa fuera del estudio y trabaja en una adaptación para la cirugía oncológica de mama. Para Castaño, el reto es que los avances técnicos no hagan olvidar a la persona que entra en quirófano: “Hay que integrar el cuidado de la salud mental en el ámbito quirúrgico”.