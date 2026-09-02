La Confederación Española de Alzheimer alerta del "abandono" de los pacientes que no acceden a los nuevos fármacos: "No es aceptable"

La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) ha denunciado la situación de "abandono" que viven muchas personas diagnosticadas "ante la negativa de las administraciones a facilitar el acceso a los tratamientos innovadores desarrollados tras décadas de investigación".

La entidad habla de motivos que "resultan incomprensibles para pacientes, familias y sociedad" y considera que "seguir respondiendo con un 'no' a quienes esperan una oportunidad para preservar durante más tiempo su autonomía y capacidades ya no es aceptable".

Financiación

En julio, CEAFA denunciaba la decisión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) de rechazar de nuevo la financiación de los primeros tratamientos capaces de ralentizar la progresión del Alzheimer. Este miércoles, reivindica las necesidades de los casi 5 millones de personas en España que conviven con la enfermedad (entre quienes la padecen y sus familiares) y denuncia "la apatía y la pasividad" mostradas por las administraciones.

Lecanemab y Donanemab ya están autorizados por la Agencia de Medicamentos Europea (EMA) y los pacientes y profesionales los están esperando en España como agua de mayo, pero la Comisión Interministerial volvía a rechazar en julio, como ya hizo en primavera, las nuevas ofertas de precios presentadas por las farmacéuticas, Biogen y Lilly, respectivamente.

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer -que se celebra el 21 de septiembre, este año, bajo el lema 'El NO ya no es respuesta'- CEAFA manifiesta su rechazo a los argumentos que continúan retrasando el acceso de los pacientes, como los relacionados con sus efectos secundarios y perfil de seguridad; la consideración de que el número de pacientes potencialmente beneficiarios es reducido; la falta de adaptación de los sistemas sanitarios para dispensar los tratamientos o los planteamientos basados exclusivamente en la racionalización del gasto público.

Avance esperanzador

La entidad señala que después de más de veinte años sin novedades terapéuticas relevantes y más de un siglo desde la descripción de la enfermedad, la aparición de nuevos fármacos representa "un avance esperanzador" para determinadas personas diagnosticadas en fases iniciales.

"Aunque no constituyen una cura ni son adecuados para todos los pacientes, sí permiten ralentizar la evolución de la enfermedad y ampliar los periodos de calidad de vida de quienes pueden beneficiarse de ellos", apunta la entidad.

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La presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, recuerda que el Alzheimer afecta ya a cerca del 11% de la población española, convirtiéndose en uno de los mayores retos sanitarios y sociales. Este año, la campaña de la entidad pone el foco en la necesidad de "superar la inacción y las negativas" que están frenando el acceso a la innovación.