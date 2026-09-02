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Consulta la portada correspondiente al día 3 de septiembre de 2026

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Consulta la portada correspondiente al día 3 de septiembre de 2026 / El periódico

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  1. Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: 'Queremos deciros, sobre todo, gracias
  2. La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios
  3. Las excavadoras trabajan a destajo para levantar la megafábrica china de cátodos que aspira a relanzar la industria de Mérida
  4. Una autovía entre Cáceres y Portugal ahorraría 100 y 150 euros por camión y viaje
  5. Después de ocho meses, volver a abrir es una alegría': una autónoma de Plasencia reabre su negocio tras el derrumbe de la calle del Sol
  6. Ikea cierra en Cáceres su tienda del Ruta de la Plata tras casi cinco años: otra firma de primer nivel ocupará el local
  7. María Guardiola recuerda a las Carmelitas de Cáceres: 'La mujer que soy les debe mucho
  8. Las batallas de ‘farmear aura’ conquistan Cáceres: ya se han celebrado dos

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US Open | Rafa Jódar - Bu Yunchaokete, en imágenes

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Sorteo Bonoloto del miércoles 2 de septiembre de 2026

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El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva

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Así ha sido la manifestación en apoyo a Ceuta en Cáceres.

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Los ecologistas ven con buenos ojos sustituir los pinares de Gata y Las Hurdes, pero avisan: "Hay que ver qué especies se plantan"

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La manifestación por Ceuta reúne miles de personas en Barcelona en medio de un clima de tensión

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