Consulta la portada correspondiente al día 4 de septiembre de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
- Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: 'Queremos deciros, sobre todo, gracias
- María, más de 50 años repartiendo suerte por Cáceres con su inseparable romero: 'La gente me quiere mucho
- Una autovía entre Cáceres y Portugal ahorraría 100 y 150 euros por camión y viaje
- Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
- Isabel Delgado, Francisco Giraldo y Gloria Vivas gestionarán las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito
- María Guardiola recuerda a las Carmelitas de Cáceres: 'La mujer que soy les debe mucho
- La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios