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Muere el Nobel de química japonés Hideki Shirakawa a los 90 años

En el año 2000, el japonés fue galardonado junto a los investigadores Alan Heeger y Alan MacDiarmid, con quienes publicó en 1977 un artículo con importantes aportaciones en el campo de los polímeros conductores

Medalla de oro del Premio Nobel.

Medalla de oro del Premio Nobel. / EP

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EFE

Tokio

El investigador japonés Hideki Shirakawa, galardonado con el Premio Nobel de Química en el año 2000 por su papel en el descubrimiento y desarrollo de los primeros conductores, murió el mes pasado en la localidad de Yokohama, donde residía, reveló este jueves la cadena de televisión pública NHK.

Shirakawa, profesor emérito en la Universidad de Tsukuba, tenía 90 años cuando falleció el pasado 24 de agosto en un hospital de Yokohama.

En el año 2000, el japonés fue galardonado junto a los investigadores Alan Heeger y Alan MacDiarmid, con quienes publicó en 1977 un artículo con importantes aportaciones en el campo de los polímeros conductores.

Al conocerse la noticia del galardón, Shirakawa aseguró que su descubrimiento fue fruto de la casualidad, y expresó sus dudas sobre si merecía ser premiado con el Nobel.

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Sin embargo, la Academia sueca de Ciencias destacó entonces las aplicaciones de su hallazgo en campos como las células solares, los teléfonos móviles y los televisores de pequeño formato.

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