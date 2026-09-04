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Consulta la portada correspondiente al día 5 de septiembre de 2026

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Consulta la portada correspondiente al día 5 de septiembre de 2026 / El periódico

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  1. El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
  2. Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
  3. Isabel Delgado, Francisco Giraldo y Gloria Vivas gestionarán las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito
  4. Caos y retenciones de tráfico en el centro de Cáceres: '20 minutos para ir de la Fuente Luminosa a la Cruz
  5. La plaza de los Maestros de Cáceres se queda sin bares: al menos 10 de sus 27 locales están sin actividad
  6. Comienza la cuenta atrás: el Cristo Negro saldrá sin andas por Cáceres el 13 de septiembre, primera extraordinaria desde 1990
  7. La concentración motera Buitres Leonaos regresa a Malpartida de Cáceres con cuatro días de motos y rock
  8. La hermana Camino, la hermana Eliecer y José Luis Caldera: el legado de las Carmelitas de Cáceres contado por sus alumnos

La Fiscalía avala que la Audiencia Nacional investigue la entrada masiva en Ceuta

Mata a tiros al novio de su expareja

Bolaños: “Sánchez es el mejor presidente del Gobierno de la democracia española”

El Consejo de Política Fiscal aprueba el nuevo sistema de financiación autonómica con el apoyo del Gobierno, Cataluña y Canarias

Raphael 'Raphaelísimo' agota sus 3.500 entradas y coloca a Cáceres en el centro de la música española

Raphael 'Raphaelísimo' agota sus 3.500 entradas y coloca a Cáceres en el centro de la música española

Video | Así ha sido el concierto de Raphael

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Fotogalería | Épico Raphael en Cáceres

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