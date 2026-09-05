Crisis migratoria
El Gobierno toma el control del Puerto de Ceuta para alojar a migrantes
Se instalarán carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público
EFE
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar así la instalación de carpas para acoger de forma temporal a más de 1.000 migrantes en la zona del muelle de Poniente.
Según han explicado a EFE fuentes del Ministerio de Transportes, la orden, firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, autoriza de esta manera la instalación de carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.
La decisión del Ministerio se produce después de que este viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta -controlado por la ciudad de Ceuta- votara en contra de que se llevara a cabo la instalación de dichas carpas tal y como había solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones. Dicha solicitud tenía por objeto "la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional", detalla la orden.
Además, indica que "la ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad".
Según fuentes del Ministerio de Transportes, debido a "la excepcionalidad de la situación en Ceuta", el departamento que dirige Óscar Puente ha tomado el mando y ha decido atender la citada solicitud de la Secretaría de Estado de Migraciones, autorizando el uso de una parte de la zona de servicio del puerto que está ya abierta a la ciudad.
Fuente: El Periódico
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