La Bonoloto deja este sábado dos premios de más de 1,3 millones de euros

La Bonoloto ha dejado este sábado 5 de septiembre dos premios de más de 1,3 millones de euros después de que dos boletos lograran acertar los seis números de la combinación ganadora del sorteo.

En concreto, cada uno de los dos acertantes de Primera Categoría (seis aciertos) recibirá 1.319.441,45 euros. Los boletos premiados fueron validados en sendos despachos receptores de Los Realejos, en Santa Cruz de Tenerife, y Vitoria-Gasteiz, en Álava, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este sábado estuvo formada por los números 17, 23, 32, 33, 36 y 42. El número complementario fue el 1 y el reintegro correspondió al 0. La recaudación alcanzó los 2.802.050 euros.

El sorteo no dejó, en cambio, ningún acertante de Segunda Categoría, correspondiente a cinco aciertos más el complementario. Como consecuencia, el importe destinado a esta categoría se incorporó al premio de la inmediatamente inferior.

Así, en Tercera Categoría (cinco aciertos) hubo un total de 88 boletos premiados, que recibirán 2.972 euros cada uno. Además, se contabilizaron 5.236 acertantes de cuatro números, con un premio de 24,97 euros, y 97.284 boletos con tres aciertos, premiados con cuatro euros. Otros 557.574 participantes recuperarán los 50 céntimos de la apuesta gracias al reintegro.

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La Bonoloto se celebra todos los días de la semana, por lo que el próximo sorteo tendrá lugar este domingo 6 de septiembre. Cada apuesta cuesta 0,50 euros y para obtener el premio de Primera Categoría es necesario acertar los seis números de la combinación ganadora.