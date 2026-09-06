Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Baleares

Interceptados 66 migrantes llegados en tres nuevas pateras a Cabrera y Mallorca

En lo que va de año han llegado al archipiélago 277 pateras con 5.161 inmigrantes

Salvamento Marítimo.

Salvamento Marítimo. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Palma

Un total de 66 migrantes han sido interceptados este domingo después de haber conseguido alcanzar las aguas de Baleares a bordo de tres pateras: dos a la isla de Cabrera y una a la de Mallorca.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la primera patera ha sido localizada a las 8:50 horas con 26 personas de origen subsahariano a 12 millas de la línea de costa de la zona del Faro del Cabo de las Salinas de Mallorca.

En el dispositivo han intervenido Salvamento Marítimo, la Guardia Civil del Puesto Principal de Campos y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Horas más tarde, a las 13:42 horas, se ha interceptado una segunda embarcación con 27 inmigrantes subsaharianos a bordo a 18 millas al sureste de la isla de Cabrera.

En este caso, también han participado en la localización de la embarcación Salvamento Marítimo, la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y la Usecic.

La tercera patera del domingo ha sido interceptada a las 14:10 horas con 13 magrebíes a bordo a 18 millas al sureste de Cabrera.

El operativo de rescate ha contado con la intervención de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y la Usecic.

Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 277 pateras con 5.161 inmigrantes.

Noticias relacionadas

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura
  2. Cinco localidades extremeñas, entre las más cálidas de España de madrugada con más de 32 grados
  3. Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: la fosa donde escondieron el cadáver
  4. El rincón extremeño del torero José María Manzanares: la finca donde desconecta entre recuerdos familiares
  5. Mérida exprime la Feria hasta el último baile: Shuli, tributo a Manuel Carrasco y fuegos artificiales para despedirla
  6. Raphael 'Raphaelísimo' agota sus 3.500 entradas y coloca a Cáceres en el centro de la música española
  7. La presa de Hijadilla divide al ecologismo y las instituciones: Fondenex sí apoya su derribo
  8. El Estado pagará por primera vez el sueldo de profesores universitarios de Extremadura

La cuenta atrás para la vuelta al cole en Extremadura

La cuenta atrás para la vuelta al cole en Extremadura

US Open: Tommy Paul - Carlos Alcaraz, en directo

US Open: Tommy Paul - Carlos Alcaraz, en directo

Cambian los contratos de trabajo en Extremadura: deberán detallar más el salario, la jornada y el periodo de prueba

Cambian los contratos de trabajo en Extremadura: deberán detallar más el salario, la jornada y el periodo de prueba

El Extremadura Pebetero suma dos top 10 en Galicia pese al accidente de David Chamorro

El Extremadura Pebetero suma dos top 10 en Galicia pese al accidente de David Chamorro

Hospitalizan a la reina Margarita de Dinamarca por una indisposición

Hospitalizan a la reina Margarita de Dinamarca por una indisposición

Paula Josemaría se queda a un paso del título en Madrid

Paula Josemaría se queda a un paso del título en Madrid

La jueza dicta prisión preventiva a los implicados en el asesinato de Jonathan Meléndez, músico de la banda mexicana Camilo Séptimo

La jueza dicta prisión preventiva a los implicados en el asesinato de Jonathan Meléndez, músico de la banda mexicana Camilo Séptimo

"Queremos mejorar el barrio y hacer un poquito más de piña": el nuevo impulso vecinal del Residencial Gredos de Cáceres

"Queremos mejorar el barrio y hacer un poquito más de piña": el nuevo impulso vecinal del Residencial Gredos de Cáceres
Tracking Pixel Contents