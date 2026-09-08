El Gobierno afirma que la asistencia de alumnos a clase en Ceuta roza el 70%

El Gobierno ha informado de que la asistencia a clase en los 35 centros públicos y concertados de enseñanza Primaria y Secundaria de la ciudad autónoma de Ceuta es cercana al 70% en alumnos y la del profesorado "es completa".

Así lo ha manifestado este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro ha detallado que este martes, día de la vuelta al colegio en Ceuta, la asistencia de los alumnos ha sido del 63% en Educación Primaria y del 83% en Educación Secundaria. "La situación no es sencilla", ha reconocido Torres.

Los alumnos de Ceuta han vuelto a las clases este martes 8 de septiembre, en una jornada en el que el foco estaba puesto en la reapertura de las aulas, tras la entrada masiva de migrantes que se registró los pasados 30 y 31 de julio. En total, 16.070 alumnos estaban llamados a regresar este martes a las aulas de 35 centros de la ciudad.

Uno de los centros escolares donde está el foco puesto en esta primera jornada es el CEIP 'José Ortega y Gasset', separado por apenas unos metros de la explanada del Muelle de Poniente, donde se va a poner en funcionamiento un gran campamento.

La sensación es prácticamente uniforme: aulas casi llenas y con ansias de volver a la rutina. "Yo no quería traer a la niña por dos motivos. Primero, por miedo. Y, en segundo lugar, para enviar un mensaje de que algo pasa que no es normal en Ceuta", cuentan en una familia, pero insiste en que finalmente han traido a su hija al colegio porque la menor "también necesita algo de rutina, encontrarse con sus compañeros, y que su vida sea lo más normal posible dentro de la situación".

Otro padre admitía que "esta generación ya se perdió un curso por la pandemia" y "no sería justo que también se perdieran este por culpa de la invasión", señalando que "los niños no son ajenos a lo que está pasando". Este padre asegura que a los menores "hay que explicarles lo que pasa", pero que, a la vez, "tengan la sensación de normalidad".

El Colegio José Ortega y Gasset estaba protegido por la Policía Local -algo que es habitual cualquier día del año-, pero también por parte de las Fuerzas Armadas. Al margen de ello, se ha aumentado la presencia de vigilantes de seguridad -pasando de uno a tres- y de conserjes.

Tolón entiende la angustia de los ceutíes

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha asegurado este martes en el arranque del curso escolar que entiende la "angustia" de las familias de Ceuta que no han querido llevar a sus hijos al colegio en este primer día de clase en la ciudad, pero ha recalcado que "las aulas y los trayectos son seguros".

Noticias relacionadas

"Entendemos los temores y las inquietudes porque la ciudad no ha recuperado la normalidad pero los centros escolares siguen siendo espacios seguros y así seguirán", ha reflexionado.

Fuente: El Periódico