Crisis Migratoria
Dos militares y un legionario son agredidos en Ceuta en apenas 24 horas, según ATME
Un soldado de Regulares sufrió una luxación de codo tras ser agredido y un legionario fue atacado con gas pimienta mientras patrullaba
EFE
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado este miércoles "nuevos episodios" de agresiones sufridas por militares en Ceuta y llevadas a cabo por migrantes, que han afectado a un soldado de regulares y a un legionario.
En un comunicado, la ATME ha asegurado que el pasado 6 de septiembre un miembro del Grupo de Regulares número 54 sufrió una agresión cerca de la Comandancia de la Guardia Civil y presentó una luxación de codo.
Ese suceso se habría producido a las 22.30 horas del domingo y derivó en la detención de una persona.
Ya el día 7 de septiembre, a la una y media de la madrugada, un miembro del Tercio Duque de Alba II de La Legión fue atacado con gas pimienta por otro migrante mientras patrullaba por la barriada del Príncipe.
En este episodio, también se practicó una detención, según explica la asociación en defensa de los militares.
La ATME ha puesto de manifiesto la situación de inseguridad que sufren los militares, que ya han estado en el punto de mira de emboscadas y apedreamientos, además de lanzamiento de cócteles molotov.
Precisamente, la ATME denunció este miércoles que "las semanas han transcurrido entre tensiones, refuerzos y episodios de violencia, mientras las demandas planteadas por los miembros de las Fuerzas Armadas continúan prácticamente en el mismo punto".
Fuente: El Periódico
- La pistola del Parque del Príncipe de Cáceres: 8 claves que pueden revelar su edad, propietario y si se usó en un delito
- La Comisaría de Mérida queda temporalmente sin comisario jefe y espera relevo antes de final de año
- Crimen de Francisca Cadenas: denuncian a la cárcel y piden suspender la reconstrucción del asesinato
- Vecinos de Mejostilla alertan de presuntas carreras ilegales en Cáceres: 'Un día se van a llevar a alguien por delante
- VegaVera amplía su oferta de vivienda nueva en Cáceres con promociones en distintas zonas de la ciudad
- Guardiola llama a frenar la polarización y reivindica Almaraz como ejemplo de unidad
- La Junta de Extremadura acelera las obras para mejorar la carretera entre Segura de León y Huelva
- El Recinto Ferial de Mérida cambia las atracciones por los puestos y recupera este martes el mercadillo