Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Continúan las labores de extinción del incendio declarado en el municipio madrileño de Santa María de la Alameda

Vista del incendio en Santa María de la Alameda, en la Comunidad de Madrid.

Vista del incendio en Santa María de la Alameda, en la Comunidad de Madrid. / Mateo Lanzuela / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 295.720 hectáreas en lo que va de año, el 45% de todas las de la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pistola del Parque del Príncipe de Cáceres: 8 claves que pueden revelar su edad, propietario y si se usó en un delito
  2. La Comisaría de Mérida queda temporalmente sin comisario jefe y espera relevo antes de final de año
  3. Crimen de Francisca Cadenas: denuncian a la cárcel y piden suspender la reconstrucción del asesinato
  4. Vecinos de Mejostilla alertan de presuntas carreras ilegales en Cáceres: 'Un día se van a llevar a alguien por delante
  5. VegaVera amplía su oferta de vivienda nueva en Cáceres con promociones en distintas zonas de la ciudad
  6. Guardiola llama a frenar la polarización y reivindica Almaraz como ejemplo de unidad
  7. La Junta de Extremadura acelera las obras para mejorar la carretera entre Segura de León y Huelva
  8. El Recinto Ferial de Mérida cambia las atracciones por los puestos y recupera este martes el mercadillo

La Bonoloto deja un reguero de premios: 12 acertantes se llevan casi 95.000 euros cada uno

La Bonoloto deja un reguero de premios: 12 acertantes se llevan casi 95.000 euros cada uno

Alejandra Vidal, nueva directora de Asuntos Corporativos de Philip Morris España

Alejandra Vidal, nueva directora de Asuntos Corporativos de Philip Morris España

DIRECTO | Sesión plenaria en el Congreso

8 de cada 10 perros tienen problemas dentales a los 3 años: las claves de los veterinarios para prevenirlos

Dónde colocar la monstera en casa para que tenga hojas más grandes y crezca con fuerza

Dónde colocar la monstera en casa para que tenga hojas más grandes y crezca con fuerza

El Euromillones deja este martes dos premios de más de 194.000 euros

El Euromillones deja este martes dos premios de más de 194.000 euros

Sigue activo un incendio en Arroyomolinos tras desactivarse el nivel 1

Sigue activo un incendio en Arroyomolinos tras desactivarse el nivel 1

Flan de queso y leche condensada: suave, cremoso y con un delicioso toque de caramelo

Flan de queso y leche condensada: suave, cremoso y con un delicioso toque de caramelo
Tracking Pixel Contents