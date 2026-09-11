Suplantación
La Fundación Princesa de Asturias alerta de las falsas invitaciones para ceremonia de los premios
La organización recuerda que ni la Casa del Rey ni otras instituciones envían invitaciones para estos actos y recalca que la asistencia es gratuita
Bárbara Martín
La Fundación Princesa de Asturias ha alertado de la detección de varios casos de suplantación de identidad relacionados con el envío de invitaciones para asistir a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 y a otros actos con presencia de la Familia Real.
En esta ocasión, al contrario de lo sucedido el julio, se detectaron nuevos casos de estafas que no pedían dinero a cambio de las entradas. Aún así, la entidad recuerda que las únicas invitaciones válidas son las cursadas directamente por la propia Fundación y advierte de que ni la Casa Real ni ninguna otra institución oficial o privada envía invitaciones para estas actividades.
Asimismo, recalca que la asistencia a los actos es gratuita y que no se exige ninguna aportación económica a cambio de las invitaciones ni se solicita el envío de documentos oficiales escaneados.
La Fundación puso en conocimiento de las autoridades la primera suplantación detectada el pasado mes de julio. Ante la proximidad de la celebración de los actos y la aparición de nuevos casos, pide extremar la precaución ante posibles invitaciones fraudulentas.
Las personas que detecten alguna anomalía en una invitación pueden ponerse en contacto con la Fundación a través del correo avisos@fpa.es, para continuar luchando contra las estafas.
Fuente: La Nueva España
- Lancelot, la taberna inglesa de la Tabla Redonda que abrieron los Vaughan, cumple 40 años en Cáceres: 'Su llegada fue realmente un bombazo
- Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
- Una dombenitense y un Borbón ponen a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones'
- Plasencia se llena de coches este fin de semana: más de 115 vehículos en 'The Automotive Car Meet'
- Los sindicatos convocarán una huelga general el 11 de noviembre si la Junta no negocia la subida salarial
- Así es Proyecto ZOE, la iniciativa pionera en España que permitirá a Ismael seguir las clases del 'Dioce' de Cáceres
- El rojo conquista Trujillo: 25 coches de lujo y 50 mujeres toman su Plaza Mayor por una causa solidaria
- Cáceres reorganiza sus contenedores en 14 zonas: estas son las calles afectadas