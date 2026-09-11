Matías Vallés

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'Óscar Puente publica un tuit sobre trenes', por Matías Vallés

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en el ministro de Transportes, Óscar Puente. "El Gobierno prosigue su galopada hacia la irrelevancia, carrera a la que se ha sumado Óscar Puente al publicar un tuit sobre trenes. En lugar de aporrear al PP, insistir en la supremacía socialista o fustigar al Rey por sus amistades peligrosas, el ministro de Transportes ha cometido el atropello de informar sobre la apertura de tres nuevas líneas férreas".