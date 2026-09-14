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Incendios forestales

Once medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Cáceres

El fuego se encuentra en nivel 0 y moviliza a unidades terrestres y helitransportadas, con medios del Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica

Imagen del fuego en Tornavacas.

Imagen del fuego en Tornavacas. / Plan Infoex

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E. P. E.

Un incendio forestal declarado en Tornavacas (Cáceres) ha movilizado un dispositivo de extinción integrado por 87 efectivos y once medios aéreos, según ha informado el Infoex. El fuego se encuentra en nivel 0 y los equipos trabajan para combatir las llamas.

El operativo cuenta con siete unidades terrestres de bomberos forestales y otras cuatro helitransportadas. En las labores participan también dos agentes del Medio Natural y cuatro técnicos de extinción.

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Imagen del fuego esta pasada madrugada.

Imagen del fuego esta pasada madrugada. / P. C.

El despliegue aéreo está compuesto por siete helicópteros y cuatro aviones. En la intervención colaboran medios del Plan Infoex de la Junta de Extremadura y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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