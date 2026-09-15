Última hora y actualidad sobre los incendios en España

La superficie forestal quemada en lo que va de año en España por incendios asciende a 296.502 hectáreas, lo que supone alrededor de 3,5 veces más que la media anual desde 2006, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 9 de septiembre.

Se trata de un aumento de 782 hectáreas en la última semana, tras pasar el acumulado de 295.720 a 296.502 hectáreas, de acuerdo a las cifras del servicio europeo Copernicus, cuya metodología se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite y sus resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.

La media entre 2006 y 2025 en España asciende a 85.549 hectáreas, por lo que el dato actual es alrededor de 3,5 veces mas que el promedio.

Mapa de incendios en España.

Pese a las elevadas cifras, este año ha ardido aproximadamente un 22,5 % menos de superficie forestal que el año pasado por estas mismas fechas, en las que el total de hectáreas quemadas ascendía a 382.663, tras un verano el de 2025 extraordinariamente virulento.

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Fuente: El Periódico

Más de 500 efectivos contra el fuego en Portugal Más de 500 efectivos combaten este lunes por la noche un incendio forestal declarado en el centro de Portugal, a unos 26 kilómetros en línea recta de la frontera con España, según datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (Anepc). El incendio comenzó a las 16:05 hora local (15:05 GMT) en una zona forestal de Alvito da Beira, perteneciente al municipio de Proença-a-Nova y situada unos 190 kilómetros al noreste de Lisboa.

El fuego de Benahavís Helicópteros y avionetas de extinción de incendios surcan el cielo de Benahavís (Málaga) mientras sus vecinos tratan de recuperar la normalidad tras casi 24 horas de confinamiento, muchos sin internet ni teléfono por un fuego que quemó 329 hectáreas de pinar y monte bajo. Una antena resultó afectada durante las primeras horas del siniestro, lo que causó la pérdida de cobertura móvil en parte del área y pudo impedir que algunos teléfonos recibieran el mensaje Es-Alert por lo ocurrido en este municipio de 9.500 habitantes.

Estabilizado el incendio forestal declarado en Moguer (Huelva) El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado este domingo en el paraje Mazagón-Barriada San José del término municipal de Moguer, en la provincia de Huelva. Según ha informado al Infoca, tras su estabilización continúan trabajando para su control 36 bomberos forestales, dos agenteS medioambientales, cuatro autobombas y un bulldócer.

Dos heridos en el incendio de Benahavís (Málaga) Dos personas han resultado heridas en el incendio forestal de Benahavís (Málaga), donde se ha decretado este domingo el desalojo preventivo de la urbanización Montemayor Alto y el confinamiento preventivo del casco urbano de la localidad, de 9.500 habitantes. Una persona ha sufrido quemaduras al intentar apagar el fuego y un bombero forestal ha resultado afectado con traumatismos al sufrir una caída, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Actúan ya 22 medios aéreos tras activarse la emergencia situación operativa 1 del plan contraincendios, lo que ha motivado el envío de un mensaje Es-Alert para los vecinos de la zona.

Confinan Benahavís (Málaga) por un complicado incendio forestal La evolución del fuego dificulta el control de un incendio forestal declarado este domingo en el término municipal malagueño de Benahavís, en concreto, en el paraje Ermita del Rosario. Tanto es así que la Junta de Andalucía ha ordenado el confinamiento preventivo del casco urbano de Benahavís junto a diseminados al norte y oeste y la urbanización La Coja, además de activar, sobre las 14 horas, la fase de emergencia, situación operativa 1. (Seguir leyendo)

Trabajan en la extinción de un incendio forestal en El Campillo (Huelva) El Plan Infoca ha desplegado un dispositivo por tierra y aire para un incendio forestal declarado esta tarde en el paraje 'Cerezuelo' del término municipal de El Campillo, en la provincia de Huelva. Según ha informado el Infoca, por aire se han activado cuatro aeronaves: un helicóptero ligero y uno semipesado y dos aviones de carga en tierra. Por tierra trabajan 15 bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un agente de Medio Ambiente, cuatro autobombas y un buldócer.

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un pinar de Carcastillo (Navarra) Los Bomberos de Navarra trabajan en la extinción de un incendio declarado a las 12:29 horas en un pinar del paraje Corral Nuevo, en el término municipal de Carcastillo. En el operativo, informa SOS Navarra, intervienen efectivos de bomberos de los parques de Peralta y Tafalla, dos helicópteros del Gobierno de Navarra y otros dos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), además de personal del Guarderío de Medio Ambiente y agentes de la Policía Foral. Los equipos trabajan sobre el terreno y con apoyo aéreo para contener las llamas y evitar su propagación.

Controlado el incendio que afecta a una parte de la montaña de Montjuïc de Barcelona Los Bomberos de Barcelona han controlado sobre las 20 horas el incendio que este jueves afecta a una parte de la montaña de Montjuïc, han informado fuentes municipales a Europa Press. Los Bomberos de Barcelona han recibido el aviso sobre las 12.30 por el inicio de un fuego en la zona de la carretera de Miramar, pero cuando han llegado se había extendido a una zona de matorrales y avanzaba impulsado por la marinada. Hasta el lugar se han movilizado 10 dotaciones de los Bomberos de Barcelona que, ante la rápida progresión del fuego y por la dificultad de acceso a la zona, han pedido apoyo de los Bomberos de la Generalitat, que han participado en la extinción con dos helicópteros bombarderos y uno de coordinación.

El incendio forestal de Polop (Alicante) queda extinguido dos días después de su inicio El incendio forestal que el pasado martes se declaró en el municipio de Polop (Alicante) ha quedado extinguido dos días después de su inicio, según ha informado este jueves alrededor de las 16.20 horas el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat en la red social X. Los bomberos dieron por controlado el fuego a las 14.20 horas de este miércoles. De acuerdo con la actualización que se ofreció el martes por la tarde, afectó a aproximadamente a unas 36 hectáreas de terreno. El incendio obligó al CCE a establecer la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana al ser una emergencia que, en su evolución previsible, pudiera afectar "gravemente" a bienes forestales y, en su caso, "levemente" a la población y a bienes de naturaleza no forestal.