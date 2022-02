Estudió Márketing y desde los 16 años se dedica a componer. En Londres se empapó de todas las tendencias musicales y cuando volvió a Madrid lo suyo fue una explosión en forma de canciones. Óscar Kuqui Alegre, de Badajoz, escucha la música que le hace sentir cosas, cree más en una carrera que en la oportunidad de una audición de un concurso de televisión, y confiesa que no tiene musas sino que sus discos son sus experiencias vitales. Por eso, y por su trabajo y tenacidad, ha llegado a ser mejor músico de lo que deseaba ser.

-¿Qué valores cree que se necesitan para hacer buena música?

-Eso va con la persona, no en sí con la música. Te puedes topar con alguien que sea un cabrón y que sea un gran músico. Lo principal es tener tiempo y creerte lo que estás haciendo.

-¿Es el músico que deseaba ser?

-Soy mejor músico de lo que deseaba ser.

-¿Defínase como artista?

-No soy bueno, soy de 5 raspado, pero soy cabezón y trabajo para que parezca que en la asignatura tengo un sobresaliente.

-¿Disfruta o sufre al componer?

-Disfruto al final de la composición. Cuando se está componiendo resulta muy complicado. Pero darte cuenta de que tu creación está completa es lo que te hace disfrutar. El camino es pedregoso y requiere de muchos pasos.

-Siempre compone a partir de un verso. Estopa decía que en el primero está la clave de toda la canción. ¿Piensa lo mismo?

-Mi técnica es variada. Compongo, grabo melodías en el móvil. Creo que hay muchas maneras de llegar al punto final, la canción, y cualquier camino es bueno.

-¿Va con una libreta cazando al vuelo esos versos?

-No. No soy muy tradicional. Tiro del móvil.

-¿Es el suyo un oficio de 24 horas?

-No. Es de media jornada.

-¿Con cuál de sus temas se presentaría a La Voz?

-Con ninguno. Respeto los concursos musicales, pero en mi caso no los llevo por bandera. Creo que una carrera artística es un proceso más que una oportunidad en una audición.

-¿Qué música suele escuchar?

-De todo un poco. Los Rolling, Andrés Calamaro, Extremoduro... Me gusta escuchar la música que me hace sentir cosas.

-¿Cómo es su estilo?

-Pop mezclado con electrónica. Esto lo digo en febrero, quizá el año que viene mi estilo sea otro diferente. Y eso es lo bonito.

-¿Dónde encuentra sus musas?

-Musas no tengo, me gusta vivir experiencias. En casa sin hacer nada no te va a pasar nada. Lo que necesito es vivir. Vivir el bien, el mal, pero vivir.

-¿Le dedica sus letras a Extremadura?

-Siempre hay referencias para Badajoz y mi gente cercana.

-¿Cómo era su carpeta del instituto?

-La tenía forrada con discos de Extremoduro y de los Rolling.