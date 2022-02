Después de terminar Bachillerato en Navalmoral de la Mata, se marchó a la capital pacense para formarse como Técnico Superior Deportivo. Luego volvió a su ciudad, comenzó a trabajar en el ayuntamiento hasta cumplir su sueño de hacerse entrenador de boxeo y ‘kick boxing’, una labor que le ha convertido en todo un referente de estas dos modalidades en Extremadura.

-¿Para estar en forma hay que sufrir?

-El que algo quiere, algo le cuesta.

-Se podría decir que la salud y la comida son como tener el mejor coche del mundo y echarle el peor combustible si no se busca un equilibrio.

-Efectivamente. Hay que combinar alimentación con ejercicio y con descanso. La gente se centra en una o dos cosas. Hay que descansar. Se trata de combinar las tres cosas sin ser un obseso, porque eso te puede llevar a problemas psicológicos. Lo importante es la salud.

-¿Qué hace cuando alguien empieza a entrenar con usted por primera vez en una de sus clases?

-Intento formar en la técnica del boxeo y el ‘kick boxing’. Una persona que empieza de cero comienza con técnicas fáciles. Es fundamental la motivación a los alumnos, que tienen perfiles diversos, unos lo hacen por mantenerse en forma, otros con el objetivo de competir. Entreno a luchadores para llevarlos al máximo nivel, pero para la mayor parte de la gente el objetivo es hacer deporte. También me centro mucho en enseñar técnicas a las chicas para que tengan seguridad en la calle.

-¿Qué le han enseñado las artes marciales?

-En mi caso, me he formado en artes marciales desde pequeño, ahora además doy clases de ‘taekwondo’ y he decidido mejorar mi patada y aprender técnicas nuevas. Para mí las artes marciales son mi estilo de vida y me han enseñado muchas cosas. Cuando entrenas aprendes unos grandes valores, estás muy centrado. El deporte siempre ayuda a los niños. Nos da bastante salud física y mental.

-Comparta algunos consejos de vida saludable.

-Resulta imprescindible no obsesionarse. Lo importante es tener un hábito. Tampoco hay que entrenar siete días a la semana o llevar una dieta estricta. Considero básico el equilibrio, buscar un deporte que te guste porque si no te apasiona lo vas a dejar. Es importante, eso sí, hacer un par de días entrenamiento de fuerza que se puede aplicar a cualquier disciplina porque es la base y mejora el rendimiento una barbaridad. En cuanto a la comida, es mejor que sea equilibrada porque se mantendrá para toda la vida. Hay que crear un hábito.

-¿La tabla ideal?

-Hay que valorar a cada persona; cada persona es un mundo, tiene un peso, lesiones, un objetivo... La tabla ideal no existe, porque si existiese todos trabajaríamos sobre ella.

-¿Un buen cuerpo o una mente inteligente?

-Si un buen cuerpo no dispone de una mente inteligente que lo guíe será solo apariencia.

-Su prenda favorita.

-Zapatillas.

-Un capricho.

-Los dulces.

-Un sueño.

-Seguir viviendo del deporte toda mi vida.